У Тины Кароль украли самое ценное: в воровстве замешана конкурентка

Кристина Трохимчук
8 октября 2025, 04:14
Самый известный хит Тины Кароль украла известная певица.
Тина Кароль
У Тины Кароль украли песню / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Вы узнаете:

  • Известную песню Тины Кароль украли
  • Как отреагировала певица

Известная украинская певица Тина Кароль обнаружила, что ее самый известных хит бесцеремонно украла вьетнамская певица. Песню "Пупсик" перевели на смесь английского и вьетнамского языка, а видео не стесняясь выложили в сеть. Об этом Тина рассказала в своем Instagram.

Певица не скрывала своего возмущения подобным музыкальным воровством. Она уже ищет международного юриста, чтобы привлечь вьетнамскую исполнительницу к ответственности.

Тина Кароль
Тина Кароль решила решить вопрос с юристом / фото: instagram.com, Тина Кароль

"Мне нужен международный юрист по интеллектуальной собственности! Эта мадам перепела без разрешения кучу песен", — написала Тина Кароль.

Что интересно, Тина оказалась не единственной пострадавшей от подобного воровства хитов. Как оказалось, Hồ Quỳnh Hương перепела также хит Русланы "Дикі танці". Реакции от нее пока не было.

@hoquynhhuongsinger Honey, anh chớ nên hững hờ Những phút em mong chờ muốn nói lên lời #hoquynhhuong#hoquynhhuongsinger#Honey2#phongtra#music♬ nhạc nền - Hồ Quỳnh Hương

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Тина Кароль ошеломила поклонников неожиданным романтическим признанием. Артистка поделилась в Instagram серией снимков в образе "офисной сирены" и сопроводила их загадочной подписью.
Также украинский композитор и поэт Евгений Рыбчинский раскритиковал творчество певицы Тины Кароль. По мнению музыканта, певица недорабатывает свой материал. Рыбчинский высказался, что ее творчеству не хватает глубоких смыслов.

О персоне: Тина Кароль

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Тина Кароль новости шоу бизнеса
14:52

Россияне заявили об атаке дрона по Нововоронежской АЭС - что известно

14:50

Все по-настоящему: семь признаков того, что вы нашли настоящую любовь

14:30

СМИ показали фото сыновей Путина: у них фальшивые фамилии

