"Мой рай": Тина Кароль сделала неожиданное романтическое признание

Украинская певица продемонстрировала стильный осенний лук и сделала признание.

Тина Кароль заинтриговала изменениями в личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Вы узнаете:

Тина Кароль поделилась стильными фото

Что написала певица

Украинская певица Тина Кароль ошеломила поклонников неожиданным романтическим признанием. Артистка поделилась в Instagram серией снимков в образе "офисной сирены" и сопроводила их загадочной подписью.

На фотографиях Тина позирует за столиком на летней террасе кафе. Для выхода звезда выбрала темно-серый брючный костюм в едва заметную полоску.

Тина Кароль - осенний лук / фото: instagram.com, Тина Кароль

Чтобы в сдержанном и элегантном луке без рукавов не замерзнуть, Кароль дополнила его длинным серым пальто, также украшенным тонкой полоской. Такая деталь сделала образ гармоничным и выдержанным в монохромной гамме.

Тина Кароль выбрала трендовое сочетание цветов / фото: instagram.com, Тина Кароль

Впрочем, артистка не забыла и о ярких акцентах: она соединила ансамбль с босоножками и овальными солнцезащитными очками трендового оттенка "гнилой вишни".

Тина Кароль - стиль офисной сирены / фото: instagram.com, Тина Кароль

Больше всего заинтриговала поклонников подпись под фото, которая прозвучала как намек на романтические отношения.

"Твое сердце - моя тюрьма и мой рай одновременно", - написала певица.

Поклонники щедро наградили Тину Кароль комплиментами за роскошный образ и предположили, что загадочная фраза может быть строчкой из новой композиции Тины Кароль.

Комментаторы о новой песне Тины Кароль / фото: instagram.com, Тина Кароль

Фанаты в восторге от образа Тины Кароль / фото: instagram.com, Тина Кароль

Тина Кароль заинтриговала фанатов / фото: instagram.com, Тина Кароль

Ранее Главред сообщал, что украинский композитор и поэт Евгений Рыбчинский раскритиковал творчество певицы Тины Кароль. По мнению музыканта, певица недорабатывает свой материал. Рыбчинский высказался, что ее творчеству не хватает глубоких смыслов.

Также украинская певица Тина Кароль решила встретить эту осень в новом образе. Дива отказалась от пшеничного блонда, который долгие годы был ее визитной карточкой. Теперь Кароль - роскошная шатенка со светлыми прядями у лба.

О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) - украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и танца ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

