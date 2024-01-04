Тина Кароль показала, как отдыхала с рослым сыном-красавцем в Карпатах

Известная украинская поп-певица Тина Кароль показала, как проводит новогодние каникулы в Карпатах в компании своего 14-летнего сына Вениамина. В своем TikTok звезда опубликовала соответствующее видео.
В ролике видно, как певица посещает зоопарк, примеряет вещи в местном магазине и катается на лыжах с сыном. Кароль была одета в красный свитер с вышивкой, утепленные брюки с цветочным принтом, варежки и ботинки, а образ дополнила повязкой на голове.
Также она показала милый момент в видео, где ее единственный наследник от брака с продюсером Евгением Огиром крепко держит маму за руку.
@tinakarol ❤️ #тінакароль#tinakarol♬ Нова радість стала - Tina Karol
Напомним, ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.
До того Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.
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