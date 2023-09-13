У покойного мужа Тины Кароль есть внебрачный сын - СМИ

У певицы и первенца Евгения Огира сложились свои специфические отношения.

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Тина Кароль поддерживала внебрачного сына Евгения Огира / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

В 2013 году, после 5 лет официального брака, украинская певица Тина Кароль стала вдовой - от онкологии скончался ее горячо любимый муж и продюсер Евгений Огир. Артистка всегда была сдержана в комментариях про свою личную жизнь, но после тяжелой утраты и вовсе закрыла от поклонников эту свою сторону.

Известно лишь, что даже 10 лет спустя Тина все еще скорбит по Евгению. Тем более что их общий сын Вениамин, которому в ноябре исполнится 15 лет, так похож на отца.

Кароль известна своим непростым характером, однако способна проявить мягкость, когда речь идет про покойного мужа. Так недавно Люкс ФМ опубликовали информацию про то, что Евгений Огир до того, как жениться на певице, имел отношения, от которых у него появился внебрачный сын. Об этом рассказали близкие друзья певицы и продюсера.

Другая семья Огира объявилась через две недели после его смерти, и претендовала на наследство: коллекцию спортивных автомобилей Евгения марки Subaru, и песни Тины, так как она и продюсер вместе являлись владельцами одного юридического лица. Тогда Кароль заплатила отступные. Она отнеслась к внебрачному сыну благосклонно и, поговаривают, даже оказывала ему финансовую поддержку.

"Она заплатила отступные. И даже была не против, чтобы ее Вениамин общался с братом. Говорят, что Тина финансово очень помогала или помогает сейчас первому сыну Евгения", - рассказали в репортаже.

Смотрите историю про внебрачного ребенка мужа Тины Кароль Евгения Огира:

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