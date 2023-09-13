УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

У покойного мужа Тины Кароль есть внебрачный сын - СМИ

Анна Подгорная
13 сентября 2023, 19:21 обновлено 13 сентября, 19:27
79
У певицы и первенца Евгения Огира сложились свои специфические отношения.
Тина Кароль с сыном Вениамином
Тина Кароль поддерживала внебрачного сына Евгения Огира / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

В 2013 году, после 5 лет официального брака, украинская певица Тина Кароль стала вдовой - от онкологии скончался ее горячо любимый муж и продюсер Евгений Огир. Артистка всегда была сдержана в комментариях про свою личную жизнь, но после тяжелой утраты и вовсе закрыла от поклонников эту свою сторону.

Известно лишь, что даже 10 лет спустя Тина все еще скорбит по Евгению. Тем более что их общий сын Вениамин, которому в ноябре исполнится 15 лет, так похож на отца.

Кароль известна своим непростым характером, однако способна проявить мягкость, когда речь идет про покойного мужа. Так недавно Люкс ФМ опубликовали информацию про то, что Евгений Огир до того, как жениться на певице, имел отношения, от которых у него появился внебрачный сын. Об этом рассказали близкие друзья певицы и продюсера.

Другая семья Огира объявилась через две недели после его смерти, и претендовала на наследство: коллекцию спортивных автомобилей Евгения марки Subaru, и песни Тины, так как она и продюсер вместе являлись владельцами одного юридического лица. Тогда Кароль заплатила отступные. Она отнеслась к внебрачному сыну благосклонно и, поговаривают, даже оказывала ему финансовую поддержку.

"Она заплатила отступные. И даже была не против, чтобы ее Вениамин общался с братом. Говорят, что Тина финансово очень помогала или помогает сейчас первому сыну Евгения", - рассказали в репортаже.

Смотрите историю про внебрачного ребенка мужа Тины Кароль Евгения Огира:

Ранее дочь Виктора Ющенко показала экс-президента в компании голливудской звезды и пчел - Шон Пенн посетил третьего президента Украины с дружеским визитом. Неформальная встреча попала в кадр Виталины Ющенко.

Также Валентина Маринина высказалась про новую девушку Константина Войтенко, которого она обвиняет в домашнем насилии. Танцовщица убеждена, что бывший муж завел роман ей назло.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Тина Кароль Евгений Огир новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Встреча двух диктаторов: о чем говорили Ким Чен Ын и Путин и как это повлияет на войну

Встреча двух диктаторов: о чем говорили Ким Чен Ын и Путин и как это повлияет на войну

19:42 Украина
Такого еще не было: ВСУ впервые ударили по подлодке РФ - подробности от Sky News

Такого еще не было: ВСУ впервые ударили по подлодке РФ - подробности от Sky News

19:24 Украина
Катер "Тунец" пошел на дно: в Черном море ВСУ уничтожили еще одно судно РФ

Катер "Тунец" пошел на дно: в Черном море ВСУ уничтожили еще одно судно РФ

18:54 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:42

Встреча двух диктаторов: о чем говорили Ким Чен Ын и Путин и как это повлияет на войну

19:24

Такого еще не было: ВСУ впервые ударили по подлодке РФ - подробности от Sky News

19:21

У покойного мужа Тины Кароль есть внебрачный сын - СМИВидео

19:19

ВСУ продвигаются к Донецкому аэропорту: Гетьман ответил, чем поможет освобождение ОпытногоВидео

19:12

Что хочет Путин получить от Северной Кореимнение

Польша и Украина поссорились из-за зерна: что на самом деле происходитПольша и Украина поссорились из-за зерна: что на самом деле происходит
19:10

Признаки отравления грибами: такие простые и понятные знания спасут здоровье

19:06

Счастье за деньги не купишь: психолог Карпачев "разнес" всем известную фразу

18:54

Катер "Тунец" пошел на дно: в Черном море ВСУ уничтожили еще одно судно РФ

18:15

Глава Нацагентства по аккредитации Костюк решил "наказать" бизнес из-за уголовного дела против него - СМИ

Реклама
18:11

Юрий Горбунов жалуется на "сложный характер" Кати Осадчей

17:57

20 БМП Marder, танки и снаряды: Германия отправила партию военной помощи

17:50

2 самые сильные молитвы о здравии: к кому обращаться с просьбой об исцелении

17:46

"Демилитаризация ЧФ": в ОП назвали цель ударов по кораблям РФ в Севастополе

17:44

Почему макдональдс такой вкусный: Холоденко рассказала психологический секрет

17:25

Полетела головой вперед: с Анной Тринчер случился конфуз на концерте

17:00

Серьезная опасность для четырехлапого: какую воду лучше наливать коту

16:59

"РФ применяет свою тактику": на Купянском направлении приостановились бои

16:54

ПВО РФ "выкололи глаза": чем и как ударили по кораблям оккупантов в Севастополе

16:44

В Раде зарегистрирован законопроект, которым изымают "военный" НДФЛ у громад: АГУ требует встречи с президентом актуально

16:33

РФ изменила тактику ударов дронами: в ВСУ назвали приоритетные цели оккупантов

Реклама
16:27

Врач наконец разрешил спор о том, принимать ли душ утром или вечером

16:19

Россия в обход санкций производит вдвое больше ракет, чем до 2022 года - NYT

16:12

Повлияет ли оружие КНДР в руках оккупантов на ход войны: в ГУР ответилиВидео

16:09

Игар Тышкевич. Последствия ракетной атаки на СевастопольВидеоблоги

16:08

4 запрета уберегут от неприятностей 15 сентября: приметы дня

16:05

С огнем в сердце вместе к победе: украинский бренд коньяка "Довбуш Карпатский" поддерживает воинов ВСУ реклама

16:04

"Путин просто сошел с ума": Вайкуле объяснила, почему диктатор решился напасть на Украину

15:50

Удары РФ по портам Украины: в Румынии нашли новые обломки рухнувшего дрона

15:48

Кличко и известные активисты создали комиссию по отбору главы антикоррупционного департамента КГГА

15:17

Украину будет заливать дождями: синоптик назвала даты похолодания

15:13

Встреча Ким Чен Ына и Путина "поможет" Украине получить ATACMS - республиканецВидео

15:12

Почему вредно запивать еду: как безобидная привычка вредит здоровью

15:12

Девушка постоянно наносит йод на голову: что происходит с ее волосами

15:08

"Первый в списке": Буданов поступает в аспирантуру "Острожской академии"

15:08

Дети диктатора Ким Чен Ына: как они выглядят и что о них известноВидео

15:04

Взялся за Пипу: Арестович написал в ГБР заявление на нардепку, которая во Львове скандалила из-за цоя

14:50

Взрыв разнес рубку, много "200-х": в Сети раскрыли детали удара по БДК Минск

14:39

Как можно использовать прокисшее молоко: вкусные и быстрые рецепты

14:34

Звезда "Голос.Дети" и девушка, которая живет у линии фронта: подробности 2 выпуска Голосу країни-13

14:32

Яркая Мишина обрадовала поклонников свежим фото

Реклама
14:19

Почему в Египте дома без крыш: удивительное и странное зрелище

14:13

Принц Гарри встал перед украинцем на колени

13:53

Самолет Верки Сердючки попал в опасную ситуацию

13:45

Назвал Украину "сборищем зла": Ким Чен Ын сделал первое заявление после встречи с ПутинымВидео

13:30

Захарова эпично опозорилась нелепыми угрозами Украине за удары по Крымскому мосту

13:18

Известная украинская актриса планирует вступить в ВСУ и уйти на фронт

13:13

Стоит копейки, польза – бесценна: можно ли постоянно мыться дегтярным мылом

13:13

Что называют винегретом - это вовсе не салат: Клопотенко удивил ответом

12:59

Почему "Вітаю!" – это не только поздравление: Авраменко указал на интересную деталь

12:54

Удары по БДК и подлодке оккупантов: новые детали мощных взрывов в Севастополе

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять