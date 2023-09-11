Дочь Ющенко показала экс-президента в компании голливудской звезды и пчел

Голливудский актер, режиссер и волонтер Шон Пенн на днях посетил Украину в рамках саммита первых леди и джентльменов, который организовала в Киеве Елена Зеленская. После официальных мероприятий артист перешел к личным визитам
Так Виталина Ющенко, дочь политика, общественного деятеля и 3-го президента Украины Виктора Ющенко, показала, что и ее отца Пенн не обошел вниманием. На своей странице в Instagram она опубликовала общее фото мужчин.
"Классные парни! Мой папа и Шон Пенн", - подписала снимок она. В комментариях поклонники были рады увидеть бывшего гаранта и большого помощника и друга Украины вместе и в добром здравии.
В кадре они позировали, одетые в футболки и джинсы, на фоне осеннего пейзажа. Также за их спинами можно разглядеть ульи. Вероятно Виктор Андреевич рассказывал актеру про свое увлечение пчеловодством.
Ранее Валентина Маринина раскрыла подробности террора Константина Войтенко. Она обвинила актера в домашнем насилии, которое продолжается даже после их развода.
Также Инна Мирошниченко поделилась планом на будущее, в который входит усыновление четвертого ребенка. Жена Тимура Мирошниченко рассказала, как именно ее мотивирует эта мысль.
Другие новости:
- В РФ путинистку Дубцову на шоу поменяли на Лорак: молчунью-украинку россияне "закидали грязью" в Сети
- Самый сексуальный мужчина в мире тайно женился - СМИ
- ТерОнлифанс на колесах: девушка в Киеве каталась на авто в комендантский час и хвасталась пропуском