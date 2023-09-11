Дочь Ющенко показала экс-президента в компании голливудской звезды и пчел

Шон Пенн, который с первых дней полномасштабной войны публично поддерживает Украину, подружился с бывшим гарантом.

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Шон Пенн приехал в гости к Виктору Ющенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/victor_yushchenko, ua.depositphotos.com

Голливудский актер, режиссер и волонтер Шон Пенн на днях посетил Украину в рамках саммита первых леди и джентльменов, который организовала в Киеве Елена Зеленская. После официальных мероприятий артист перешел к личным визитам

Так Виталина Ющенко, дочь политика, общественного деятеля и 3-го президента Украины Виктора Ющенко, показала, что и ее отца Пенн не обошел вниманием. На своей странице в Instagram она опубликовала общее фото мужчин.

"Классные парни! Мой папа и Шон Пенн", - подписала снимок она. В комментариях поклонники были рады увидеть бывшего гаранта и большого помощника и друга Украины вместе и в добром здравии.

видео дня

В кадре они позировали, одетые в футболки и джинсы, на фоне осеннего пейзажа. Также за их спинами можно разглядеть ульи. Вероятно Виктор Андреевич рассказывал актеру про свое увлечение пчеловодством.

Шон Пенн приехал в гости к Виктору Ющенко / instagram.com/vitalinayushchenko

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