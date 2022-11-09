Тина Кароль наехала на Меладзе за продажность после концертов в РФ: 'Не верю никому, кто 'кается'

Тина Кароль раскритиковала Валерия Меладзе за продажность / instagram.com/tina_karol, instagram.com/meladzevalerian

Валерий Меладзе был одним из первых артистов, кто осудил войну в Украине в первые дни полномасштабного вторжения. За это он даже вычеркнут из официальных списков топовых российских артистов.

Тем не менее он продолжает, и вполне успешно, выступать на частных вечеринках в РФ, что ставит под сомнение его убеждения. Его недавняя выходка, когда Меладзе был застукан в качестве подарка для скандальной российской блогерши, привела в ярость Тину Кароль.

Украинская певица не смогла пройти мимо такой вопиющей беспринципности и продажности, и на своей странице в Instagram выразила все, что думает по этому поводу.

В частности Кароль отметила, что пример Меладзе лишь утвердил ее в убеждении, что "раскаявшимся" артистам верить нельзя.

"П - последовательность, принципиальность, порода, порядочность, поребрик. Поэтому я не верю никому, кто "кается", - пишет певица. Свою гневную тираду она дополнила хештегом "баблорубка".

Тина Кароль раскритиковала Валерия Меладзе за продажность / instagram.com/tina_karol

Ранее легендарный украинский режиссер клипов и продюсер Алан Бадоев жестко отреагировал на клип российских артистов-путинистов, который те выпустили к пресловутому "Дню народного единства" в стране-агрессоре, России.

Катя Осадчая в свою очередь поделилась размышлениями о том, как война меняет украинцев - как точно подметила ведущая, "мы первая нация, переживающая ужас войны в прямом эфире".

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