УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Тина Кароль наехала на Меладзе за продажность после концертов в РФ: "Не верю никому, кто "кается"

9 ноября 2022, 20:51

Валерий Меладзе выступил на развратной вечеринке у известной российской блогерки.

Тина Кароль, Валерий Меладзе
Тина Кароль раскритиковала Валерия Меладзе за продажность / instagram.com/tina_karol, instagram.com/meladzevalerian

Валерий Меладзе был одним из первых артистов, кто осудил войну в Украине в первые дни полномасштабного вторжения. За это он даже вычеркнут из официальных списков топовых российских артистов.

Тем не менее он продолжает, и вполне успешно, выступать на частных вечеринках в РФ, что ставит под сомнение его убеждения. Его недавняя выходка, когда Меладзе был застукан в качестве подарка для скандальной российской блогерши, привела в ярость Тину Кароль.

Украинская певица не смогла пройти мимо такой вопиющей беспринципности и продажности, и на своей странице в Instagram выразила все, что думает по этому поводу.

В частности Кароль отметила, что пример Меладзе лишь утвердил ее в убеждении, что "раскаявшимся" артистам верить нельзя.

"П - последовательность, принципиальность, порода, порядочность, поребрик. Поэтому я не верю никому, кто "кается", - пишет певица. Свою гневную тираду она дополнила хештегом "баблорубка".

Тина Кароль наехала на Меладзе за продажность после концертов в РФ: 'Не верю никому, кто 'кается'
Тина Кароль раскритиковала Валерия Меладзе за продажность / instagram.com/tina_karol

Ранее легендарный украинский режиссер клипов и продюсер Алан Бадоев жестко отреагировал на клип российских артистов-путинистов, который те выпустили к пресловутому "Дню народного единства" в стране-агрессоре, России.

Катя Осадчая в свою очередь поделилась размышлениями о том, как война меняет украинцев - как точно подметила ведущая, "мы первая нация, переживающая ужас войны в прямом эфире".

Другие новости:

шоу-бизнес Тина Кароль Валерий Меладзе новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:51

Тина Кароль наехала на Меладзе за продажность после концертов в РФ: "Не верю никому, кто "кается"

20:42

"У них очень большие проблемы": Жданов ответил, почему Путин вымаливает переговоры с УкраинойВидео

20:40

Выборы в США: Жданов рассказал, что будет с военной помощью в случае победы республиканцевВидео

20:35

Лопес впервые рассказала фанатам, почему сошлась с Аффлеком после долгих лет разлукиВидео

20:17

Будет ли дополнительная мобилизация в Украине: в Минобороны объяснили ситуациюВидео

Реклама
20:12

Налетит шторм и ударит дубак: в Украине до конца недели резко изменится погодаВидео

20:10

Приметы на 11 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечь на целый месяцВидео

20:09

Как легко гладить белье после стирки: один секрет сэкономит вам много времени

20:02

По Херсону мы осторожно подождем новостей от Генштабамнение

19:57

Слава Демин высказался о своем участии в Холостячке

19:52

Леся Никитюк покорила фанатов, преобразившись на фото в Лесю УкраинкуВидео

19:48

Соседов объяснил нелепые образы Киркорова

19:37

"Будем ждать": в НАТО отреагировали на заявление РФ о выходе из ХерсонаВидео

19:33

Какой артист, такая и гримерка: Лолита показала свой нелицеприятный быт

19:24

Новая партия уже на подходе: Германия передала Украине ракеты к IRIS-T и бронемашины DingoВидео

19:20

Дочь путиниста Машкова зачитала письма из украинского Донбасса и призвала псевдопатриотов к ответуВидео

19:20

Путина уберут в любом случаемнение

19:14

В Херсоне остается часть войск РФ, оккупанты стягивают новые резервы – ПодолякВидео

19:11

От авто остались одни колеса: появились фото с места ДТП, где погиб СтремоусовВидео

19:02

Короля Чарльза забросали яйцами

Реклама
18:58

Вместо Путина на саммит "Большой двадцатки" на Бали поедет Лавров - BloombergВидео

18:39

Войска России не уходят, а выбиты из Херсона армией Украины – АрестовичВидео

18:35

Зеленский провел важное заседание Ставки: все подробностиВидео

18:25

"Лучше одна холодная зима, чем вся жизнь в России": Эктор Хименез Браво поддержал украинцев

18:11

"Это позор России": россияне устроили истерику из-за сдачи Херсона и назвали виновныхВидео

17:46

Россия официально выводит войска из Херсона и правобережья Херсонской области - Шойгу

17:38

Агитатор, православный фанатик и многодетный отец: биография херсонского коллаборанта СтремоусоваВидео

17:21

ВСУ дали по зубам: оккупанты массово побежали из Херсонской областиВидео

17:12

В России клянчат переговоры у Украины: Захарова разразилась "условием" Кремля

16:43

"Есть у меня для них ответ": Усик мощно обратился к врагам, разграбившим его дом под КиевомВидео

16:36

Рианна вышла замуж за отца своего ребенка и отказалась от брачного контрактаВидео

16:20

Гороскоп на 10 ноября для всех знаков Зодиака: Тельцам – радость, Львам – экономия

16:12

Пытаются притормозить натиск ВСУ: войска РФ взорвали все мосты на правобережье Херсонщины – ХланьВидео

16:10

Скандальный коллаборант Кирилл Стремоусов погиб: все подробностиВидео

16:04

Приметы на 10 ноября: 3 вещи, которые категорически нельзя делать в этот деньВидео

15:56

Умом не блещут: пять женских имен, чьи владелицы постоянно делают глупостиВидео

15:45

Радиоведущий расплакался читая диктант по украинскому языку

15:32

"Наша цель – победа света над тьмой": Настя Каменских поразмышляла, как украинцев сменила войнаВидео

15:31

Выступление сына защитника Мариуполя и новые советники: каким будет 2 эпизод Нокаутов Голосу країниВидео

15:28

Украинские артиллеристы и связисты получили внедорожник и микроавтобус при содействии Favbet Foundation

Реклама
15:20

Херсон удерживают от 30 до 50 тыс. войск РФ, ВСУ нужно время, чтобы его отбить – ГУРВидео

15:09

Зима наступит по расписании: синоптики рассказали, когда темперута опустится до минус 21Видео

15:04

Вкуснейшие маринованные грибы на зиму: простые рецепты за 20 минутВидео

14:56

"Висели по всем деревьям": под Херсоном оккупанты разлетались из-за "прилета" в кафе во время обедаВидео

14:42

Будто только с ювелирки: как почистить золото в домашних условиях

14:37

Новый год 2023: как правильно отпраздновать, чтобы счастливо прожить следующий год

14:37

Звезда фильмов-номинантов на Оскар вышла замуж за украинскую режиссерку

14:27

"Кремль истощен": Подоляк объяснил истерику Путина относительно переговоровВидео

14:24

Названы продукты, которые могут помочь людям с проблемами сердца жить дольше

14:16

Как номер телефона влияет на жизнь: простой способ узнать судьбоносное число

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябре
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиМодные прическиОкрашивание волосМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять