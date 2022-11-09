"Препати оргии": Меладзе оказался в тесном окружении трущихся об него женщин

Меладзе / instagram.com/atlasweekend

Певец грузинского происхождения Валерий Меладзе оказался в довольно таки тесном окружении среди трущихся об него женщин.

Видео появилось в Телеграмм-канале "Антиглянец". Сообщается, что Меладзе оказался в тесной компании благодаря частной вечеринке некой российской блогерши.

"Если вы потеряли из виду Валерия Меладзе, то знайте, что у него все стабильно: выступления на праздниках продолжаются (а впереди еще и сезон новогодних корпоративов). Сегодня певец — гвоздь вечера и подарок от Лерчек для гостей", - пишет канал.

На видео видно, как Меладзе в окружении "тюнингованных" дам пытается петь.

Напомним, с начала 2022 года в украинском шоу-бизнесе прокатилась волна звездных разводов - пары, которые жили вместе годами и служили остальным примером крепкой и дружной семьи, стали внезапно бить горшки.

Среди подозреваемых в размолвке оказались и украинская певица Вера Брежнева с музыкальным продюсером Константином Меладзе. Пара официально вместе с 2015 года, и с того момент в СМИ их постоянно пытаются "развести".

Волна слухов об этом накатила с новой силой летом 2022 года. Сами артисты расставание не комментируют, однако рунолог Денис Маклашевский убежден - Меладзе и Брежнева давно не вместе.

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