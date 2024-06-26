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Тимур Мирошниченко поделился благоприятным прогнозом о четвертом ребенке

Анна Подгорная
26 июня 2024, 11:21
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Ведущий ЖВЛ рассказал, когда он и его жена подарят семью еще одному чаду.
Тимур Мирошниченко с семьей
Тимур Мирошниченко усыновление - Мирошниченко рассказал про четвертого ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

В июле 2023 года семья украинского шоумена Тимура Мирошниченко и юриста и блогерки Инны Мирошниченко стала на одного человека больше - кроме двух биологических детей, они взяли на себя опеку над сыном "рожденном сердцем". А уже в октябре приступили к новому процессу усыновления.

И вот, спустя 8 месяцев, Мирошниченки наконец могут похвастаться первыми результатами. Об этом рассказал сам ведущий в проекте "ЖВЛ представляет".

Он признался, что еще до появления в их жизни Марселя, он и его жена планировали подарить семью двоим приемным детям. И сейчас они, как никогда, близки к своей цели.

"Когда мы еще впервые занимались усыновлением, подавали все документы, ходили на курсы, то еще тогда декларировали желание усыновить сразу двоих детей. Однако тогда тренеры нам не разрешили, разрешили только одного ребенка. Поэтому нам пришлось пойти на второй круг. Вся эта процедура продолжается более полугода и сейчас мы уже на финишной прямой", - рассказал Тимур Мирошниченко.

Смотрите видео комментария Тимура Мирошниченко про четвертого ребенка:

Кто такой Тимур Мирошниченко?

Тимур Мирошниченко - украинский ведущий и комментатор. Известен работами над проектами "Зірковий шлях", "Твій день", "ЖВЛ". Комментатор Евровидения и ведущий Национальных отборов от Украины. Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Телеведущий года".

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