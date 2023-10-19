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Инна Мирошниченко приступила к усыновлению четвертого ребенка

Анна Подгорная
19 октября 2023, 16:05 обновлено 19 октября, 17:27
На сей раз женщина занялась этим самостоятельно, и рассказала, почему так торопится с четвертым малышом.
Тимур и Инна Мирошниченко с детьми
Инна Мирошниченко начала новый процесс усыновления / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Тимур и Инна Мирошниченко еще в прошлом году объявили про желание усыновить ребенка. Полгода они готовились стать приемными родителями, искали своего малыша и в июле забрали домой 2-летнего Марселя. Мальчик уже адаптируется к новой семье, и Инна решилась на новый этап в ее с Тимуром семейной жизни.

Сегодня юрист на своей странице в Instagram объявила, что она начала работать над усыновлением еще одного ребенка. При этом Мирошниченко отметила, что фактически будет делать это, как мать-одиночка.

"Итак... Я пошла на второй круг. Документы поданы. Дальше - направление на курсы. Ожидание курсов. Прохождение курсов. Рекомендации психологов. Постановка на учет. Поиск. Встреча. В этот раз я подаюсь сама", - рассказала Инна.

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К счастью, это не означает, что у них с Тимуром проблемы в браке. Инна отмечает, что в прошлый раз, когда они работали над усыновлением Марселя, мужу удалось лишь чудом находить время для всех курсов-документов-консультаций. Сейчас он дал жене согласие на то, чтобы она брала детей на свое содержание. Имея стабильный доход и жилье Инна Мирошниченко может усыновлять детей самостоятельно.

"Что потом? Потом я становлюсь условно матерью-одиночкой по отношению к новому ребенку (детям). А после этого еще один суд - внутреннесемейное усыновление", - рассказала порядок своих дальнейших действий Инна.

Она также рассказала, почему так торопится усыновить еще одного ребенка: "Потому что чувствую, что еще есть место в сердце и в квартире. А детей, которые ждут свою семью, все еще десятки тысяч".

Инна Мирошниченко про четвертого ребенка
Инна Мирошниченко начала новый процесс усыновления / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

От редакции. В первоначальном варианте новости в заголовке была допущена грубая неточность, искажающая содержание новости. Редакция оперативно исправила ошибку и просит прощения у семьи Мирошниченко за беспокойство.

Ранее Инна Мирошниченко рассказала нет ли у нее страха не полюбить приемного сына. Жена ведущего отметила, что при ее принципах и взглядах на жизнь этот вариант просто исключен.

Также Тимур Мирошниченко поделился трогательными воспоминаниями о том, как начинались его романтические отношения с Инной. Идеальной парой, какой их знают сейчас, они стали далеко не сразу.

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Инна Мирошниченко Тимур Мирошниченко
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