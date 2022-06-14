Тимур Мирошниченко довел до слез поклонников видео с детьми после 100-дневной разлуки

Тимур Мирошниченко воссоединился с семьей, которая покинула Украину из-за войны / instagram.com/timur.miroshnychenko

Украинский ведущий шоу Твій день на 1+1 Тимур Мирошниченко показал трогательное видео встречи со своими детьми впервые за более чем 100 дней войны в Украине.

Семья Мирошниченко - жена Инна, дочь Мия и сын Марко, покинули страну в начале военного вторжения РФ. Сейчас они приняли решение вернуться к отцу семейства.

Встреча Тимура Мирошниченко с четырехлетней Мией и двухлетним Марком попала на видео. Дети бежали на встречу, а он обнимал их, не скрывая своих чувств к малышам.

"Наконец-то. 2,5 тысячи километров за 2,5 дня. Снова вместе", - подписала ролик жена Мирошниченко Инна. В комментариях поклонники ведущего отмечают трогательность момента встречи, и желают каждой украинской семье скорейшего воссоединения:

"Аж я плачу. Скоріше б усі, хто змушений був розлучитися, зустрілися знову ❤️"

"Капееееееець! реву ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Нехай кожен тато зустріне своїх цуценят".

"Блін чому плачу я? З поверненням".

"Божечкі, я плачу. Хай усі дітки поскоріше зустрінуться зі своїми батьками".

"Як це зворушливо ❤️".

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