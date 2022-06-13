Сестра Жанны Фриске, которая ранее сообщила об онкологии, показала крошечную дочь / instagram.com/friske_natalia/

Сестра известной певицы Жанны Фриске, которая умерла от опухоли головного мозга в 2015 году, Наталья Фриске поделилась фото своей дочери.

На своей страничке в Instagram она опубликовала трогательные снимки двухмесячной Луны.

"Хочу поделится с вами своей маленькой Луной", - написала Наталья в подписи к фото.

instagram.com/friske_natalia/

instagram.com/friske_natalia/

Напомним, ранее Наталья Фриске рассказала о том, что их семья вновь столкнулась с онкологией.

Страшную болезнь, забравшую в свое время известную российскую певицу, теперь обнаружили у ее двоюродной сестры. Наталья сообщила, что речь идет о ее кузине Татьяне Гончаренко.

"Она живет в Украине. 11 лет назад у нее была онкология груди, но в тот момент ее удалось спасти, и вот 11 лет она была в ремиссии. К сожалению, сейчас у нее случился рецидив, и не просто рецидив, а с метастазами в позвоночник и печень. Мы сейчас ищем любые способы помощи ей. Потому что девочка очень хочет жить, девочка молодая и очень хочется помочь ей", - пояснила Фриске.

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