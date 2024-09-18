"Теперь в истории": Элина Свитолина перенесла операцию

Звездная теннисистка вынуждена поставить на паузу свою блестящую карьеру.

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Элина Свитолина новости - Элина Свитолина оказалась в больнице из-за старой проблемы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/elisvitolina

Звезда украинского тенниса и олимпийская чемпионка Элина Свитолина объявила о досрочном завершении теннисного сезона-2024. Причиной тому стала операция на ноге, которую спортсменка недавно перенесла.

В своем блоге в Instagram она рассказала, что хирургическое вмешательство было запланированным. Свитолина решила наконец побороть старую травму, которая мешала ей выступать на корте и приносила дискомфорт в повседневной жизни.

"К сожалению, мой сезон 2024 года теперь в истории, так как сегодня мне сделали операцию на ноге, чтобы исправить давнюю проблему, с которой я пыталась справиться на протяжении всего этого года. Это та же проблема, которая закончила мой сезон в 2023 году и мешала мне большую часть 2024 года. Справляться с ней стало сложнее, и она все больше и больше влияет на меня, причем не только на теннис и тренировки, но и на повседневную жизнь", - пишет теннисистка.

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Также она опубликовала серию кадров из больницы и выразила твердое намерение вернуться на корт уже к 2025 году. "Я полна решимости сделать все возможное, чтобы вернуться на корт и выступать на самом высоком уровне", - успокоила поклонников Элина Свитолина.

Элина Свитолина новости - Элина Свитолина оказалась в больнице из-за старой проблемы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/elisvitolina

Кто такая Элина Свитолина? Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".

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