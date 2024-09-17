"Этим я себя унижаю": Тарас Тополя высказался про возвращение Олега Винника

Фронтмен Антител отметил, что не планирует игнорировать опального коллегу, когда тот объявится в Украине.

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Тарас Тополя поделился своим мнением про Олега Винника / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/tarastopolia

Украинский певец Олег Винник сперва публично поддержал Украину в войне против страны-оккупанта, а затем надолго исчез из информационного пространства. Позже выяснилось, что артист выехал из страны в Германию по состоянию здоровья.

Многие среди бывших коллег осуждают Винника - переезд называют побегом и не готовы принять его обратно в украинский шоу-бизнес. Фронтмен группы Антитела, певец и военный Тарас Тополя, такую позицию не поддерживает.

В своем недавном интервью для телеканала "Дім" он отметил, что не будет отворачиваться от Олега Винника. Тополя убежден, что не имеет никакого морального права судить этого человека и унижать его.

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"Кто я такой, чтобы проявлять какое-то высокомерие по отношению к другому человеку. Буду здороваться, потому что в первую очередь это человек. Что бы он там ни делал, что бы не творил. Но кроме мо**алей. Это человек, это украинец. Я могу сто пятьсот раз негативно относиться к его музыке, что он там сделал и его позиции, но этим я себя унижаю в первую очередь. Я что пуп здесь, чтобы не протянуть руку и не поздороваться?" - поделился Тарас Тополя.

Кто такой Тарас Тополя? Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.

Кто такой Олег Винник? Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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