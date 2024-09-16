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"Важная встреча": у Винника показали, как он в Берлине вопросы решал

Анна Подгорная
16 сентября 2024, 15:29
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Поклонники Олега Винника по-прежнему ожидают от артиста чудес.
Олег Винник
Олег Винник новости - как сейчас выглядит Олег Винник фото / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Украинский певец Олег Винник, который более более 2 лет хранил молчание и выехал из Украины в Германию во время полномасштабной войны, сейчас активно старается вернуться на украинскую сцену. Этому всячески способствует Валерия Барон - глава официальной фан-группы артиста и директор его благотворительного фонда.

К примеру, через нее Винник сделал заявление о выходе новой песни и планов на новый тур. Недавно Барон опубликовала в своем блоге в Instagram свежее фото певца, который по-прежнему находится в Германии.

Деловая встреча произошла в Берлине. Похоже, Валерия намекнула, что от артиста стоит ждать новинок в ближайшее время.

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"Есть только два способа прожить жизнь. Первый - как будто чудес не существует. Второй - как будто вокруг одни чудеса" (Альберт Эйнштейн). Важная встреча, много решенных вопросов. Все еще впереди... Олег Анатольевич, горжусь Твоей силой духа. Лети и создавай чудеса. Твои Люди ждут!" - подписала снимок главная фанатка Олега Винника.

Олег Винник, Валерия Барон
Олег Винник новости - как сейчас выглядит Олег Винник фото / instagram.com/valery_baron

Кто такой Олег Винник?

Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

Олег Винник
Кто такой Олег Винник / инфографика: Главред

Олег Винник - последние новости:

Ранее украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк спрогнозировал, сможет ли беглец Олег Винник вернуть приязнь украинцев, какой она была до начала полномасштабной войны.

Также друг Винника, Поэт-песенник и телеведущий Петр Мага, раскрыл неожиданные подробности о жизни артиста до того, как тот стал популярным в Германии и Украине.

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