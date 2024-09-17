УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Потап высмеял украинцев, которые уехали за границу во время войны

Анна Подгорная
17 сентября 2024, 16:02
132
Потапенко использовал шутку известных комиков про патриотизм.
Потап
Потап новости - Потап в шутливой форме прокомментировал выезд украинцев / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Более полугода музыкальный продюсер и певец Потап, который некогда был на звездном Олимпе украинского шоу-бизнеса, не появлялся в Украине. По словам самого артиста, за границей во время войны он не прячется, а делает вклад в развитие и популярность украинского бизнеса.

Многие украинские коллеги и бывшие поклонники Алексея Потапенко считают его выезд за границу не очень порядочным поступком. На этом фоне у музыканта развилась болезненная самоирония.

Так недавно на своем канале в TikTok он записал видео - пародию на диалог украинского комедийного дуэта Бампер и Сус, в котором юмористы обсудили вопрос выезда украинцев во время войны за границу, их патриотизма и возвращения в Украину.

видео дня

Потап озвучил эту беседу в ролях, сидя в своем автомобиле. Ролик он подписал одним словом: "Юмор".

Смотрите пародийное видео Потапа:

Кто такой Потап?

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Потап
Кто такой Потап / инфографика: Главред

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Слава Каминская прокомментировала исчезновение "заклятой" подруги и коллеги по группе НеАнгелы Виктории Смеюхи, которая перестала выходить на связь еще осенью 2022 года.

Также стало известно, как выглядит внучка "мамы Верки Сердючки" - дочь звезды показала лицо пятимесячной малышки в честь первого в ее жизни большого праздника.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Потап Алексей Потапенко новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Мобилизацию некоторых мужчин могут приостановить: что готовят Рада и Минобороны

Мобилизацию некоторых мужчин могут приостановить: что готовят Рада и Минобороны

18:06 Украина
Завершение войны в 2025 году: Запад обсуждает возможность переговоров с Москвой

Завершение войны в 2025 году: Запад обсуждает возможность переговоров с Москвой

17:22 Украина
ВСУ контратаковали и выбили россиян с завода в Волчанске - ISW

ВСУ контратаковали и выбили россиян с завода в Волчанске - ISW

17:02 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ударят первые заморозки: известна дата сильного похолодания 102220

Ударят первые заморозки: известна дата сильного похолодания

Не раз и не два: сколько раз в день нужно кормить кота - точный ответ 48667

Не раз и не два: сколько раз в день нужно кормить кота - точный ответ

Мыши его ненавидят: какое самое эффективное средство от грызунов - исчезнут с участка 43267

Мыши его ненавидят: какое самое эффективное средство от грызунов - исчезнут с участка

Наташа уже в курсе : путинист Тарзан публично засветил свою новую музу 30289

"Наташа уже в курсе": путинист Тарзан публично засветил свою новую музу

Последние новости

18:06

Мобилизацию некоторых мужчин могут приостановить: что готовят Рада и Минобороны

18:01

Как омолодить образ после 40 лет: 3 ошибки с волосами, которые прибавляют возраст

17:32

В Амурской области разбился вертолет: кто из известных "шишек" РФ был на бортуФото

17:25

Притянете в жизнь всё самое хорошее: что нужно сделать 18 сентября - приметы

17:22

Завершение войны в 2025 году: Запад обсуждает возможность переговоров с Москвой

Украина ослабит войска РФ на 20%, когда сможет бить по России дальнобойным оружием – РустамзадеУкраина ослабит войска РФ на 20%, когда сможет бить по России дальнобойным оружием – Рустамзаде
17:07

На границе с Россией зафиксировали следы радиации: есть ли опасность для людей

17:02

ВСУ контратаковали и выбили россиян с завода в Волчанске - ISW

17:02

Шольц сделал странное заявление на фоне слухов о скандальном "плане заморозки войны"

16:58

Украина приближает войну к финалу: в ОП рассказали о реальном "плане победы"

Реклама
16:48

Бьют рекорды: названо самые большие породы котов в миреВидео

16:23

Женщина выловила самую большую рыбу и не попала в Книгу рекордов: в чем причина

16:15

Оперативное окружение врага: ВСУ выходят на новый рубеж в Курской области

16:14

США затормозили поставки оружия Украине: в чем причина

16:05

Россия сбросила КАБ возле ТЦ в Харькове, ранена группа спасателейВидео

16:02

Потап высмеял украинцев, которые уехали за границу во время войныВидео

15:52

День осеннего равноденствия 2024: приметы и что нельзя делать в этот день

15:50

"Следующей будет Молдова": Бербок предупредила о серьезных намерениях Путина

15:24

Резкое похолодание и дожди надвигаются на Украину: синоптик назвала области

15:00

4 знаки китайского зодиака, которых ждет удача и везение до конца сентября

14:55

"За неделю может все измениться": Рустамзаде раскрыл планы Зеленского на Курщину

Реклама
14:53

Растет как на дрожжах: эксперт назвала продукт-рассадник плесени в холодильнике

14:51

Подросток с самыми большими руками и ногами в мире: как он выглядит

14:48

Рада проголосовала в первом чтении за повышение налогов для украинцев: что изменится

14:40

Как идеально отбелить грязные швы между плиткой за 10 минут: нужно всего одно средство

14:38

Только остроглазый гений заметит "странную" цифру за 5 секунд: очень сложная загадка

14:29

Новый рецепт супа с фрикадельками - уплетут за обе щекиВидео

14:29

Россияне изменили тактику: сколько могут продолжаться бои за Покровск - Рустамзаде

14:20

Другие варианты - проигрышные: как должна закончиться война в Украине - Рустамзаде

14:12

Опасные супербактерии "убьют" более 39 млн человек до 2025 года — исследование

13:56

Волочкова клянчит пенсию в России

13:48

"Этим я себя унижаю": Тарас Тополя высказался про возвращение Олега Винника

13:43

Сломанная шея, взрыв пиротехники: названы самые "убийственные" концерты в истории

13:42

Кто был против операции ВСУ в Курской области - Politico

13:32

Под запретом 4 вещи: что нельзя держать на подоконнике

13:26

Урожаю наступит конец: почему нельзя сажать мяту на огороде - простое объяснениеВидео

13:24

Гороскоп на завтра 18 сентября: Скорпионам - напряжение, Водолеям - осуществление желаемого

13:13

РФ после ночного террора "Шахедами" нанесла массированный ракетный удар по Сумам

12:58

"Ангелы Азова" отреагировали на создание "Азов. Сопровождение": Амбиции не могут быть важнее судеб раненых и пленныхФото

12:54

Что означает знак с белым фоном и зеленым ободком: нововведения для водителей

12:30

В общем почти миллион человек: стали известны потери Украины и России в войне - WSJ

Реклама
12:24

Ноги в пятнах: у путиниста Игоря Николаева ряд тяжелых заболеваний - что случилось

12:12

Просчитывают разные сценарии: в "Нафтогазе" объяснили, что будет зимой с газом в Украине

12:11

Оккупанты поняли замысел ВСУ и сменили тактику: что происходит под Покровском

11:53

Могут ли в США изменить свою политику относительно ударов по РФ: ответ Госдепа

11:43

Лесной аромат, упругая мякоть и безопасность: сколько варить грибы перед жаркой

11:38

Как хранить разрезанную тыкву: способ для холодильника и морозилки

10:59

Церковный праздник 18 сентября: что запрещено делать в этот день

10:51

Китайский гороскоп на завтра 18 сентября: Драконам - раздражение, Козлам - слезы

10:47

"Взлетит" ли курс доллара до 2025 года: украинцам дали прогнозВидео

10:39

Собирают силы: Россия готовит наступление еще одном направлении фронта - 3 ОШБр

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять