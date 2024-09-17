Потап высмеял украинцев, которые уехали за границу во время войны

Более полугода музыкальный продюсер и певец Потап, который некогда был на звездном Олимпе украинского шоу-бизнеса, не появлялся в Украине. По словам самого артиста, за границей во время войны он не прячется, а делает вклад в развитие и популярность украинского бизнеса.
Многие украинские коллеги и бывшие поклонники Алексея Потапенко считают его выезд за границу не очень порядочным поступком. На этом фоне у музыканта развилась болезненная самоирония.
Так недавно на своем канале в TikTok он записал видео - пародию на диалог украинского комедийного дуэта Бампер и Сус, в котором юмористы обсудили вопрос выезда украинцев во время войны за границу, их патриотизма и возвращения в Украину.
Потап озвучил эту беседу в ролях, сидя в своем автомобиле. Ролик он подписал одним словом: "Юмор".
Смотрите пародийное видео Потапа:
Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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