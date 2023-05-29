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Теперь редкость: Потап показал романтику с Настей Каменских

Анна Подгорная
29 мая 2023, 15:20 обновлено 29 мая, 15:20
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Сейчас совместные снимки звездной пары можно увидеть только по праздникам.
Потап и Настя Каменских
Потап показал романтичное фото с Настей Каменских в Киеве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux

Музыкальный продюсер и исполнитель Потап и его супруга, певица Настя Каменских, последние месяцы переживают сложный этап - в прессе их "разводят" каждую неделю, поклонники время от времени хейтят за неуместные слова или действия.

Как артисты со стажем, Алексей Потапенко и NK выносят все с поразительным спокойствием. Однако в Сети их и правда все реже можно увидеть вместе.

Поэтому снимок, посвященный музыкантом Киеву, на котором он позирует с Каменских, вызвал большой ажиотаж - простое семейное, не студийное фото в одном из излюбленных мест пары в столице. Они счастливы, и излучают любовь и спокойствие. Кадр появился на странице Потапенко в Instagram.

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"Она может быть любой, но она должна быть киевлянкой))) Такая у нас, коренных киевлян, есть шутливая пословица… Грає море зелене, тихий день догора, дорогими для мене стали схили Дніпра… А для меня всегда были, есть и будут дорогими и родными киевские утесы, а для кого-то они стали родными, потому что этот город очень гостеприимный и добрый, а еще Киев несокрушимый и не побежденный, люблю тебя Киев (на фото моя любовь в любимом пассаже)", - подписал редкое фото с Настей Каменских Потап.

Потап и Настя Каменских
Потап показал романтичное фото с Настей Каменских в Киеве / instagram.com/realpotap

Ранее солистка группы KAZKA и тренер 12 сезона шоу Голос країни Александра Зарицкая сообщила о своей помолвке - показала обручальное кольцо и нежные фотографии с женихом.

С кольцом на безымянном пальце засветилась и старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша Полякова, которая живет самостоятельной жизнью в Англии.

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