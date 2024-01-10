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Татьяна Лазарева высказалась про предательницу Милявскую: "Обидно для нее"

Анна Подгорная
10 января 2024, 21:47
Артистки были подругами, но разорвали отношения из-за разницы во взглядах на войну в Украине.
Лолита Милявская, Татьяна Лазарева
Татьяна Лазарева рассказала про дружбу с Лолитой Милявской / коллаж: Главред, фото: t.me/lolitamilyavskaya, instagram.com/lazarevatut

Российская актриса и комедиантка Татьяна Лазарева была признана в стране-агрессоре иностранным агентом за открытую критику войны в Украине и кровавой политики Кремля. После 24 февраля она не живет в рф и ведет просветительскую деятельность про военные преступления страны на болотах.

Все это сильно отличается от позиции Лолиты Милявской - певицы-предательницы, чье детство и начало творческого пути прошли в Украине. Она поддерживает войну в Украине и охотно распространяет пропагандистские нарративы.

До войны Лазарева и Милявская были подругами. Об этом актриса рассказала в интервью журналистке ТСН Марии Васильевой в проекте "Ремарки". С началом полномасштабного вторжения рф в Украину, их общение прекратилось из-за разницы во взглядах. "Подруга Лолита Милявская ... В начале войны мы с ней были на связи, потому что ее мама и дочь были в Одессе. Теперь я даже не знаю, чем это все закончилось, потому что ты расходишься с этими людьми, ты прекращаешь общаться, потому что ты ничем не можешь помочь. Как-то Лолита вышла из этой ситуации, как-то она, видимо, решила свои вопросы", - говорит Татьяна.

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При этом комедиантка видит некоторую иронию в судьбе Лолиты, ведь "отмена", потеря контрактов и популярности, которых так боялась певица, все же с ней произошли. Правда, на два года позже и из-за участия в "голой" вечеринке Ивлеевой. Милявская, по мнению Лазаревой, могла не жертвовать совестью ради объедков с барского стола, и высказаться против войны в Украине.

"Обидно для нее, что ее вот так вот отменили сейчас. Можно это было сделать самостоятельно и раньше", - размышляет актриса.

Ранее латвийская певица Лайма Вайкуле сделала заявление про качество культуры страны на болотах, от которого пропагандисты завизжали от обиды.

Также "Хюррем из Великолепного века", турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли, опозорилась пропагандистской вечеринкой на День рождения младшей дочери.

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