Сын Куравлева рассказал, почему актер доживал последние дни в доме для престарелых

Леонид Куравлев / instagram.com/crash_kuravlev/

Последние полгода жизни советский актер Леонид Куравлев провел в доме престарелых, откуда его госпитализировали в Коммунарку.

Сын Леонида Куравлева Василий в комментарии для kp.ru признался, что они с сестрой приняли решение определить актера в дом престарелых по рекомендации врачей.

"Было нереально в той ситуации держать отца дома. Поэтому ставить нам это в вину несправедливо и нечестно. Отец столько бы времени не прожил дома, сколько он смог прожить в пансионате, – заявил Василий.

Также он отметил, что по рекомендации врачей Леонида Куравлева из Коммунарки перевели в хоспис, где он провел последние дни жизни.

Читайте такжеСмерть Куравлева: кому достанутся шикарная квартира и дача знаменитого актера"В больнице не было средств вылечить все его болезни. Нам сказали: хоспис – единственное решение. Действительно там его поддерживали, как могли. Не ограничивали и нас в возможности его навещать. Мы были рядом до последнего его вздоха, – объяснил Василий

Напомним, актер Леонид Куравлев скончался 30 января. Свои последние дни артист провел в московском хосписе, куда медики отправили его после перенесенной коронавирусной инфекции. Леонид Куравлеву было 85 лет.

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