Россияне пишут, что даже форма глаз наследницы Газманова изменилась с круглой на миндалевидную.

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Олег Газманов с дочерью / скриншот

У российского певца Олега Газманова, который поддерживает войну в Украине и убийства украинцев российской армией, трое детей.

71 летний Газманов обожает своих детей. Недавно россияне заметили, что красота 19-летней дочери Газманова не настоящая.

Скоро Марианне Газмановой исполнится 20 лет, но к этому возрасту она уже успела перекроить себе лицо. Подписчики девушки убеждены, что она не выходит из кабинетов пластических хирургов, чтобы поправить то одно, то другое.

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И хотя мать девочки раз за разом встает на защиту дочери, люди в ее доводы не верят. Ведь давние фанаты Газманова помнят, что в детстве у девочки был совершенно другой нос. Поклонники пишут, что даже форма глаз наследницы звезды изменилась с круглой на миндалевидную.

"Ринопластика вам к лицу", "Похожа на Барби, слишком идеальное лицо", "Своего ничего не осталось", "Кошмар и ужас", "Почему девушка выглядит на 30?", "Губы перекачанные все портят", "На все 30 выглядишь", - пишут россияне дочери Газманова.

Дочь Олега Газманова / popcornnews.ru

Напомним, ранее Газманов оправдался за то, что его сын до сих пор не воюет. Во время интервью, фрагмент которого появился в Сети, пропагандист поинтересовался у Газманова, почему его сын не хочет отправиться добровольцем на СВО.

Певец поспешил оправдаться, что его 41-летний сын Родион часто выступает в госпиталях и горячих точках.

Также мы писали, что пропутинский артист Олег Газманов решил подзаработать немного денежек в ОАЭ, однако не учел, что его одобрение войны в Украине и воспевание военных преступлений РФ за пределами страны-агрессора будет иметь неприятные для него последствия.

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