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Путинисты "грызутся" между собой: Цыганова опустила Газманова из-за "усталости от Украины"

15 марта 2023, 22:15
Российская певица Вика Цыганова в бешенстве, потому что Газманов "не так" поддерживает путинскую "спецоперацию".
Вика Цыганова, Олег Газманов
Вика Цыганова набросилась на Олег Газманов из-за войны против Украины / Коллаж фото скриншот из видео

В России на фоне войны в Украине наблюдаются склоки даже между заядлыми путинистами-артистами. Российская певица Вика Цыганова в бешенстве из-за того, что Олег Газманов, который пляшет на сцене перед Путиным, уже "устал от войны в Украине". Об этом сообщают росСМИ.

Она хвастается тем, что пела в зоне боевых действий для оккупантов, которые убивают украинцев.

"История была в Дубае, когда его поклонники спросили про Украину. А в ответ услышали: "Артист устал". То есть он там устал, а на Васильевском спуске петь не устал. И люди это все видят. Чтобы я сделала на его месте? В глаз дала! Именно поэтому в Дубай не еду, там вся нечисть собралась ... Пусть Олег Газманов поет свои песни, но они мне не нужны. Я с ними в бой не пойду. Они меня не поднимут на высокие порывы расстаться с жизнью", - сказала Цыганова.

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Напомним, ранее Газманов оправдался за то, что его сын до сих пор не воюет. Во время интервью, фрагмент которого появился в Сети, пропагандист поинтересовался у Газманова, почему его сын не хочет отправиться добровольцем на СВО.

Певец поспешил оправдаться, что его 41-летний сын Родион часто выступает в госпиталях и горячих точках.

Также мы писали, что пропутинский артист Олег Газманов решил подзаработать немного денежек в ОАЭ, однако не учел, что его одобрение войны в Украине и воспевание военных преступлений РФ за пределами страны-агрессора будет иметь неприятные для него последствия.

Другие новости:

Олег Газманов Вика Цыганова российские артисты
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