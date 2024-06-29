"Сводила маму": Тоня Матвиенко побывала в интересном месте с дочерью

Дочь украинской известной певицы Тони Матвиенко – Ульяна, которая уже живет отдельно со своим бойфрендом, пообедала вместе с мамой в интересном месте.
На своей странице в Instagram Ульяна опубликовала общий снимок с Матвиенко.
"Сводила маму в хипстерское место", – написала девушка.
На снимке Ульяна показала остатки еды на столе и руки матери, которая что-то читала в телефоне.
Кто такая Тоня Матвиенко?
Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.
Тоня Матвиенко - последние новости
Ранее Арсен Мирзоян откровенно заговорил про измены в браке с Тоней Матвиенко. Артист признался: и он, и его жена очень ревнивы, но у них есть свой способ справляться с этим.
Также Тоня Матвиенко рассказала, отпустит ли Арсена Мирзояна, который активно занимается волонтерством и дает благотворительные концерты, на фронт.
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