"Сводила маму": Тоня Матвиенко побывала в интересном месте с дочерью

Старшая дочь Тони Матвиенко показала, как провела время с мамой.

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Тоня Матвиенко провела время с дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko, instagram.com/8.23.88/?hl=uk

Дочь украинской известной певицы Тони Матвиенко – Ульяна, которая уже живет отдельно со своим бойфрендом, пообедала вместе с мамой в интересном месте.

На своей странице в Instagram Ульяна опубликовала общий снимок с Матвиенко.

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"Сводила маму в хипстерское место", – написала девушка.

На снимке Ульяна показала остатки еды на столе и руки матери, которая что-то читала в телефоне.

Тоня Матвиенко с дочерью Ульяной на обеде / фото: скрин instagram.com/8.23.88/

Тоня Матвиенко / инфографика: Главред

Кто такая Тоня Матвиенко? Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.

Тоня Матвиенко - последние новости

Ранее Арсен Мирзоян откровенно заговорил про измены в браке с Тоней Матвиенко. Артист признался: и он, и его жена очень ревнивы, но у них есть свой способ справляться с этим.

Также Тоня Матвиенко рассказала, отпустит ли Арсена Мирзояна, который активно занимается волонтерством и дает благотворительные концерты, на фронт.

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