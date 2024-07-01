"Светлая память": на войне погиб брат лидера группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"

Украинский военный Дмитрий Чендей трагически погиб на войне со страной-террористкой Россией. Смерть Дмитрия стала большой потерей не только для родных, но и для всего общества села Новоселица, откуда он родом.
Свои слова скорби написал и лидер группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец на своей странице в соцсетях.
"Брат Дмитрий Чендей на щите! Воевал с начала полномасштабного… ВОИН! Светлая память тебе Братик! Надежда Танчинец обнимаю вас всех", – написал артист.
Сергей также поделился общей фотографией с братом.
Кто такой Дмитрий Чендей?
Дмитрий Чендей - выпускник Новоселицкого лицея Нересницкой общины в Закарпатье. Он погиб при выполнении боевого задания, отдав свою жизнь за родную землю. Еще с первых дней полномасштабного вторжения Дмитрий бесстрашно и самоотверженно стоял на защите Украины. 29 июня, выполняя свой долг, он получил ранения, несовместимые с жизнью.
Новости украинского шоу-бизнеса
Ранее сообщалось, что звезда шоу "Лига Смеха" и воин Виктор Розовый получил тяжелое ранение в голову. С осколочной травмой воина вывозили с поля боя более 200 километров.
Напомним, жена Виктора Розового рассказала о состоянии комика после ранения в голову. Звезда "Лиги смеха" перенес сложную операцию после тяжелой травмы.
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