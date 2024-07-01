"Светлая память": на войне погиб брат лидера группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"

Сергей Танчинец выразил гордость за брата и свою скорбь.

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Дмитрий Чендей погиб на войне / коллаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100002223394197, pixabay.com/

Украинский военный Дмитрий Чендей трагически погиб на войне со страной-террористкой Россией. Смерть Дмитрия стала большой потерей не только для родных, но и для всего общества села Новоселица, откуда он родом.

Свои слова скорби написал и лидер группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец на своей странице в соцсетях.

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"Брат Дмитрий Чендей на щите! Воевал с начала полномасштабного… ВОИН! Светлая память тебе Братик! Надежда Танчинец обнимаю вас всех", – написал артист.

Сергей также поделился общей фотографией с братом.

Кто такой Дмитрий Чендей? Дмитрий Чендей - выпускник Новоселицкого лицея Нересницкой общины в Закарпатье. Он погиб при выполнении боевого задания, отдав свою жизнь за родную землю. Еще с первых дней полномасштабного вторжения Дмитрий бесстрашно и самоотверженно стоял на защите Украины. 29 июня, выполняя свой долг, он получил ранения, несовместимые с жизнью.

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Напомним, жена Виктора Розового рассказала о состоянии комика после ранения в голову. Звезда "Лиги смеха" перенес сложную операцию после тяжелой травмы.

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