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"Свадьба будет после победы, в Крыму": солистка Kazka Зарицкая рассказала, какой будет невестой

28 февраля 2023, 19:06
Александра Зарицкая и Павел Тараненко съехались за пару недель до начала полномасштабной войны, и теперь не видят жизни друг без друга.
Александра Зарицкая
Александра Зарицкая заговорила о будущей свадьбе / instagram.com/kazka.band

Солистка группы KAZKA и тренер Голосу країни-12 Александра Зарицкая еще осенью 2022 года заявляла, что не планирует рассказывать о своем новом романе, но сейчас готова делиться сокровенным со всем миром.

В интервью для ЖВЛ артистка откровенно рассказала, почему ее выбор пал именно на Павла Тараненко, motion-дизайнера и музыканта под псевдонимом HAWX. Зарицкая призналась, что до встречи с избранником она не верила во взаимную любовь. Павел же стер в пыль эти убеждения.

"Я, как артист, как певица, творческий человек, очень верила в то, что любовь не может быть взаимной, что это всегда – разбитое сердце. Так была всю мою жизнь и я реально не верила в другое, и... потом появился Паша. И так и появилась настоящая любовь", - с улыбкой рассказывает Александра.

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Молодой человек первым признался ей в своих чувствах, она - ответила ему просто "на автомате". Но спустя несколько месяцев осознала - у них серьезные отношения, настоящие чувства, и она готова двигаться дальше.

Сейчас Зарицкая и Тараненко живут вместе и даже подумывают о свадьбе. Для певицы это в новинку, ведь она никогда не думала, что брак - это для нее. "Никогда раньше не мечтала. А теперь уже ставлю себя на место невесты. Раньше такого не было. …Свадьба будет после победы. Сейчас нужно сделать так, чтобы нашим детям было хорошо жить в свободной стране", - подчеркивает артистка.

И хоть бракосочетание для влюбленных пока - приятная мечта, мысленно Александра Зарицкая уже строит планы на будущее. Так она уже придумала, какой будет ее будущая с Павлом свадьба. "Супертрадиционная где-то на Закарпатье, а другая – где-то в Крыму, где море и будет очень "бохо". А такое чтобы прям в ресторане - не хочу", - отмечает влюбленная певица.

Ранее стало известно, что украинская актриса, звезда сериала Папаньки, Ольга Атанасова разводится с супругом - они с Сергеем расстались еще перед войной, но бывший возлюбленный "тянет" с документами.

Также инсайдеры поделились подробностями личной трагедии в жизни Мадонны - от 64-летней певицы сбежал ее молодой возлюбленный. Он пренебрег поп-иконой ради более молодой любовницы.

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