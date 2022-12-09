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Супермодель Алина Байкова рассказала о молчаливой позиции ДиКаприо относительно войны в Украине

9 декабря 2022, 21:41
Знаменитостей связывают долгие годы близкой дружбы
Алина Байкова, Леонардо ДиКаприо
Алина Байкова рассказала, почему Леонардо ДиКаприо молчит о войне / instagram.com/alina_baikova, imdb.com

Украинская супермодель с мировым именем Алина Байкова водит дружбу с голливудским актером и плэйбоем Леонардо ДиКаприо. Считается, что у артиста есть украинские корни, дескать его бабушка по материнской линии была родом из Одессы.

ДиКаприо помнит о своих корнях, и в начале полномасштабной войны в Украине осуждал агрессию РФ и распространял контакты благотворительных организаций, которые занимаются помощью украинцам.

Однако Лео не желает публичности в том, что касается войны в нашей стране. Байкова в интервью для Олицкой рассказала, что актер весьма сдержанно выражал свои эмоции относительно этого вопроса в беседах с ней.

"Ну, видите, он промолчал, он дал денег. И сейчас на меня вышли снова. Первая леди Украины Зеленская презентовала же фонд в Нью-Йорке и меня пригласили. Но я не могла пойти. Я написала Лео: "Если ты будешь в Нью -Йорке, сходи". Он говорит: "Я не буду в Нью-Йорке, но я донат сделаю". Я их поставила в контакт. Я не знаю, сделал он донат или не сделал, но сказал, что сделает. Может там еще что-то", - говорит Байкова

Также супермодель отметила, что ДиКаприо отклонил ее предложение посетить Украину во время войны по примеру других знаменитостей с мировым именем.

Напомним, ранее солист рок-группы "Антитела" Тарас Тополя, который практически сразу после полноценного российского вторжения в Украину вступил в тероборону, рассказал о том, как едва не погиб в бою, когда попал под ракетный удар.

Также популярный телеведущий Даниэль Салем рассказал о том, как на фронте прощался с жизнью - военный был готов совершить самоубийство, чтобы не попасть в руки к врагу.

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