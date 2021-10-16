Судья шоу Танці з зірками Максим Чмерковский рассказал, как в детстве чуть не лишился ноги

Максим Чмерковский / Фото instagram.com/maksimc/

Судья шоу Танці з зірками на телеканале 1+1 Максим Чмерковский рассказал о серьезной травме, которую он получил в детстве. Хореограф боится, что с его четырехлетним сыном Шэем может случиться такая же история.

В интервью Люкс ФМ, которое вышло на YouTube, Чмерковский рассказал, что в 12 лет, когда он еще жил в Одессе, в городе выпало очень много снега и он пошел кататься на санках.

"Я влетел в столб на санках, и мне чуть не оторвало ногу. Просто один раз выпал снег в 1992-м или 1993 году в Одессе. Очень много снега выпало. И 2 января мы пошли покататься на санках. И вот я докатался", – рассказал Чмерковский.

По его словам, он настолько серьезно повредил ногу, что ему грозила ампутация.

"Я считаю, то, что со мной произошло и как я из этого вылез, – это немножко чудо. Я себе чуть не оторвал ногу", – признался танцовщик.

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Максим Чмерковский - что о нем известно

Американский хореограф украинского происхождения, чемпион мира по латиноамериканским танцам, победитель шоу Dancing with the Stars на канале ABC.

Родился в 1980 году в Одессе. Танцами он начал заниматься с четырех лет. В 1994 году Чмерковский вместе с родителями эмигрировал в США. По словам танцора, причиной этого стали проблемы, возникшие на работе у его отца.

"Он абсолютно интеллигентный еврейский мальчик, но жизнь была такая, что нужно было чем-то заниматься, он пробивной. Ему нравится строить свое какое-то дело", – рассказал Чмерковский.

Известность в Украине Максим Чмерковский получил в 2011-м после участия в первом сезоне шоу Холостяк на канале СТБ. С 2011 года по 2012-й он был ведущим шоу Куб на этом же канале.

С 2012 года Чмерковский состоит в отношениях с австралийским хореографом Петой Мургатройд. В январе 2017 года у пары родился сын Шей.

Как сообщал Главред, участник шоу Танці з зіркамии на 1+1, бронзовый призер Олимпиады в Токио по карате, а в прошлом адвокат Станислав Горуна планирует стать президентом Украины.

В программе ЖВЛ Станислав признался, что не видит своего будущего как в спорте, так и в юриспруденции.

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