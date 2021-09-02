Новый судья Танців з зірками прилетел в Киев и назвал свои критерии оценки звезд

Макс Чмерковский вернулся в Украину после отлета в 1994 году, чтобы стать судьей шоу Танці з зірками 2021.
Уже 5 сентября в 21:00 состоится премьера нового сезона главного танцевального шоу Танці з зірками. 1 сентября в Украину прилетел чемпион мира по латиноамериканским танцам и победитель американских Танці з зіркамиМакс Чмерковский, который стал судьей пятого сезона шоу в Украине. На следующий день после прилета он посетил шоу Сніданок з 1+1 и рассказал о подготовке к судейству, своих принципах оценивания танцев участников и про последний визит в Украину.
"Мы переехали в Америку в 1994 году. С тех пор в Украину я возвращался несколько раз, но не на долгое время. Поэтому сейчас я благодарен телеканалу 1+1 за то, что пригласили меня в новый сезон Танці з зірками и дали возможность вернуться на родину. Я видел Танці з зірками со всех сторон: как танцор, как приглашенная звезда и теперь, как судья шоу. В роли судьи я впервые. Я принимал участие в 17 сезонах американских Танцев из 30 и отдал танцам более 36 лет жизни, поэтому для меня очень важно, как танцует звезда, а не насколько популярной она является. Каждый участник должен доказать, почему его ча-ча-ча или вальс заслуживает 9 баллов, а не 8", - говорит Макс Чмерковский.Читайте такжеТанцор из шоу Танці з зірками получил травму и пришел на репетицию в гипсе
Уже завтра танцор посетит студию шоу Твой день.
Танці з зірками 2021 - участники
- певица Джамала,
- участник ТНМК Олег Фагот Михайлюта,
- солистка группы Kazka Александра Зарицкая,
- украинский актер Алексей Суровцев,
- юмористка Анастасия Оруджова,
- юморист Иван Люленов,
- актер Константин Войтенко,
- певец Kadnay,
- певица Евгения Власова,
- олимпийская чемпионка Ольга Харлан,
- актер Артур Логай,
- певица Lida Lee,
- певец Melovin
- олимпийский призер Станислав Горуна.
Украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковский вошел в судейский состав вместе с примой-балериной Катериной Кухар и хореографом и ведущим инфотейнмент шоу Твой день Владом Ямой. Ведущим шоу стал Юрий Горбунов.
Создатели проекта заявили, что главным акцентом нового сезона станет атмосфера величественного бала, в которую зрителей погрузят яркие постановки от креативного продюсера этого сезона Елены Коляденко и главного хореографа Алены Шоптенко. Уже скоро станет известно, кто из танцоров выйдет на паркет в этом сезоне.