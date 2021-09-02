Новый судья Танців з зірками прилетел в Киев и назвал свои критерии оценки звезд

Макс Чмерковский / 1+1 прес-служба

Уже 5 сентября в 21:00 состоится премьера нового сезона главного танцевального шоу Танці з зірками. 1 сентября в Украину прилетел чемпион мира по латиноамериканским танцам и победитель американских Танці з зіркамиМакс Чмерковский, который стал судьей пятого сезона шоу в Украине. На следующий день после прилета он посетил шоу Сніданок з 1+1 и рассказал о подготовке к судейству, своих принципах оценивания танцев участников и про последний визит в Украину.

"Мы переехали в Америку в 1994 году. С тех пор в Украину я возвращался несколько раз, но не на долгое время. Поэтому сейчас я благодарен телеканалу 1+1 за то, что пригласили меня в новый сезон Танці з зірками и дали возможность вернуться на родину. Я видел Танці з зірками со всех сторон: как танцор, как приглашенная звезда и теперь, как судья шоу. В роли судьи я впервые. Я принимал участие в 17 сезонах американских Танцев из 30 и отдал танцам более 36 лет жизни, поэтому для меня очень важно, как танцует звезда, а не насколько популярной она является. Каждый участник должен доказать, почему его ча-ча-ча или вальс заслуживает 9 баллов, а не 8", - говорит Макс Чмерковский.Читайте такжеТанцор из шоу Танці з зірками получил травму и пришел на репетицию в гипсе

Уже завтра танцор посетит студию шоу Твой день.

Танці з зірками 2021 - участники

певица Джамала, участник ТНМК Олег Фагот Михайлюта, солистка группы Kazka Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова, юморист Иван Люленов, актер Константин Войтенко, певец Kadnay, певица Евгения Власова, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, актер Артур Логай, певица Lida Lee, певец Melovin олимпийский призер Станислав Горуна.

Украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковский вошел в судейский состав вместе с примой-балериной Катериной Кухар и хореографом и ведущим инфотейнмент шоу Твой день Владом Ямой. Ведущим шоу стал Юрий Горбунов.

Создатели проекта заявили, что главным акцентом нового сезона станет атмосфера величественного бала, в которую зрителей погрузят яркие постановки от креативного продюсера этого сезона Елены Коляденко и главного хореографа Алены Шоптенко. Уже скоро станет известно, кто из танцоров выйдет на паркет в этом сезоне.