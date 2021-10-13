Участник шоу "Танці з зірками" собрался баллотироваться в президенты Украины

Станислав Горуна завязывает со спортом / скриншот

Участник шоу "Танці з зіркамии" на "1+1", бронзовый призер Олимпиады в Токио по карате, а в прошлом адвокат Станислав Горуна планирует стать президентом Украины.

В программе "ЖВЛ" Станислав признался, что не видит своего будущего как в спорте, так и в юриспруденции.

"Меня интересуют бизнес и политика. Вообще в далеком будущем, на далекую перспективу, хотелось бы стать президентом и более глобально на все процессы влиять, а не только заниматься спортом", – заявил 32-летний Горуна.

Отметим, что в последнем эфире шоу Танцы со звездами Станислав Горуна и Преап Даниэлла исполнили венский вальс под песню Jamala – Вірю в тебе и прошли дальше.

Напомним, 6-кратный чемпион Украины по каратэ Станислав Горуна стал третьим на Олимпийских играх в Японии. Он признавался, что только после соревнований мог полноценно радоваться этому своему достижению, ведь на соревнованиях из-за адреналина почти ничего не понимал.

Смотрите новые выпуски шоу Танці з зірками в 21:00 по воскресеньям на сайте 1plus1video.