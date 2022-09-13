Судья Мастер-шеф Лиза Глинская с бритой головой рассказала о своей "войне на выживание"

Елизавета Глинская рассказала, как пережила смерть ребенка / instagram.com/lizaglinskaya

Украинский кондитер, судья шоу Мастер-шеф и фудблогерка Елизавета Глинская шокировала поклонников внезапным преображением. Более четырех сотен тысяч читателей увидели ее без ее роскошных волос.

На своей странице в Instagram она поделилась историей о том, почему много лет назад она обрилась практически наголо. К такому радикальному шагу ее подтолкнула потеря ребенка.

"Это был тяжелый период моей жизни. Я пыталась все изменить, исправить. Это была моя война на выживание, с собой. Я потеряла ребенка. Я уверена, что для каждой женщины нет ничего страшнее этого… Когда умирает твой ребенок. Жизнь дальше нет смысла... Ты умираешь вместе с ним", - поделилась горьким воспоминанием Глинская.

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Врачебная ошибка привела к тому, что ребенок кондитера умер. Такой удар сильно подкосил ее, но и подарил надежду на будущее. Сейчас Глинская воспитывает сына своего второго супруга и уверена - скоро и она сможет привести в этот мир новую жизнь.

"Я нашла в себе силу побороть это горе, победить в этой войне со своей болью, которая каждый день выедала меня изнутри. Я нашла смысл жизни и верила, и верю, что все будет хорошо.. и я обязательно стану Мамой", - подчеркивает она.

Елизавета Глинская рассказала, как пережила смерть ребенка / instagram.com/lizaglinskaya

Ранее украинский актер и ведущий, а нынче - защитник Украины в составе спецподразделения авиаразведки Даниэль Салем сообщил трагическую новость о смерти побратима на фронте.

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