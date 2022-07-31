Стреляет не только глазами: красавица экс-"холостячка" Мишина освоила пулемеет и гранатомет

Ксения Мишина / Instagram

Популярная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" и бывшая героиня реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина, решила научиться боевым навыкам ‒и отправилась на полигон стрелять из оружия. Видео своих упражнений выложила в Instagram, как осваивала автомат, пулемет и ручной противотанковый гранатомет.

"Сначала эти орудия убийств, тяжелые и холодные, заставили меня вздрогнуть и оцепенеть. Но как только я произвела первый выстрел, почувствовала такой прилив сил, энергии и уверенности! Я не знаю, что это было: адреналин, подсознательное чувство власти или ощущение силы. Но это было что-то, что я никогда не чувствовала", — написала она.

Мишина предположила, что наверняка эти чувства и придают сил бойцам ВСУ.

"Благодарю всех, кто стал причастным к этому опыту, он точно изменил меня навсегда", — написала Мишина.

Напомним, ранее Ксения Мишина рассказала удивительную историю спасения своего близкого друга и коллеги, который сейчас защищает Украину от рашистских оккупантов в одной из самых горячих точек.

Позднее победитель Холостячки и бывший избранник Мишиной, комикАлександр Эллерт жестко ответил на упреки в "псевдопатриотизме".

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