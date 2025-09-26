Укр
Страшная потеря: в РФ рассказали о беде путиниста Газманова

Алена Кюпели
26 сентября 2025, 13:12
Путинист Газманов потерял все свое состояние и теперь остался ни с чем.
Олег Газманов
Олег Газманов потерял почти все состояние

Российский певец Олег Газманов, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, потерял космическую сумму денег.

Как пишут российские пропагандисты, путинист погорел на желании заработать очень много и сравнительно быстро. Газманов лишился почти 600 млн рублей (около 7 000 000 долларов). Певец вложился в сомнительный проект. Ему предложили принять участие в одном проекте. По словам Газманова, он сначала отказался, но потом повелся на большие проценты.

Глава проекта обещал вложить все сбережения семьи Олега Газманова в парк детских развлечений. Проект бизнесмен собирался реализовать в нескольких городах США. Но не стал этого делать и денег не вернул.

Олег Газманов
Олег Газманов

Позже пропагандисты взяли комментарий у экстрасенса, которая сообщила, что у Газманова произошло некоторое искупление. "Финансовая потеря не самая страшная. И он понимает, что его искупление было самым безболезненным", - говорит некая Николь Кузнецова.

Отметим, Ксения Собчак рассекретила, чем занимается и где находится сын заядлого путиниста Олега Газманова. Оказывается, Филипп живет в Монако и не собирается ездить с отцом на временно оккупированные Россией территории Украины.

А также дочь Олега Газманова уже успела перекроить себе лицо. Подписчики девушки убеждены, что она не выходит из кабинетов пластических хирургов, чтобы поправить то одно, то другое.

