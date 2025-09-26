Кратко:
- Сколько потерял Газманов
- Во что он вложился
Российский певец Олег Газманов, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, потерял космическую сумму денег.
Как пишут российские пропагандисты, путинист погорел на желании заработать очень много и сравнительно быстро. Газманов лишился почти 600 млн рублей (около 7 000 000 долларов). Певец вложился в сомнительный проект. Ему предложили принять участие в одном проекте. По словам Газманова, он сначала отказался, но потом повелся на большие проценты.
Глава проекта обещал вложить все сбережения семьи Олега Газманова в парк детских развлечений. Проект бизнесмен собирался реализовать в нескольких городах США. Но не стал этого делать и денег не вернул.
Позже пропагандисты взяли комментарий у экстрасенса, которая сообщила, что у Газманова произошло некоторое искупление. "Финансовая потеря не самая страшная. И он понимает, что его искупление было самым безболезненным", - говорит некая Николь Кузнецова.
Отметим, Ксения Собчак рассекретила, чем занимается и где находится сын заядлого путиниста Олега Газманова. Оказывается, Филипп живет в Монако и не собирается ездить с отцом на временно оккупированные Россией территории Украины.
А также дочь Олега Газманова уже успела перекроить себе лицо. Подписчики девушки убеждены, что она не выходит из кабинетов пластических хирургов, чтобы поправить то одно, то другое.
