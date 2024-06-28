Лепс, Газманов, Любэ: Spotify удалил страницы с песнями артистов-путинистов

Spotify официально был запущен в России, однако в апреле 2022 года остановил работу в стране из-за полномасштабного российского вторжения в Украину.

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Spotify удалил страницы подсанкционных российских певцов - в том числе Лепса и "Любэ" / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Популярный музыкальный стриминговый сервис Spotify удалил страницы нескольких исполнителей из страны-агрессора РФ, против которых США и Евросоюз ввели санкции за активную поддержку войны против Украины. В их числе – известные артисты-путинисты Григорий Лепс, Shaman (Ярослав Дронов), Олег Газманов, Полина Гагарина, Чичерина и группа "Любэ".

К слову, по состоянию на весну 2024 года его использовали 615 млн человек в месяц по всему миру (и более 30% из них – платные подписчики).

В июле 2020 года сервис официально был запущен в России, однако в апреле 2022 года остановил работу в стране из-за полномасштабного российского военного вторжения в Украину. Позже компания официально закрыла свой офис в стране-агрессора России и ликвидировали там юридическое лицо.

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Что такое Spotify? Spotify - стриминговый сервис, позволяющий прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты. Доступен в виде веб-сайта, приложений для всех основных операционных систем, смартфонов, смарт-устройств и медиасистем автомобилей, сообщает "Википедия".

Санкции против русских артистов и пропагандистов - что известно

Совет ЕС утвердил 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер в ответ на российскую агрессию против Украины. Данный пакет санкций включает включает ограничительные меры в отношении 116 физических и юридических лиц, "ответственных за действия, которые подрывают или создают угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

Сюда же попали и деятели культуры, которые поддержали военное нападение России на Украину.

В список вошел медиаменеджер Арам Габрелянов, ему вменяется поддержка действий, направленных против Украины. Ограничения введены против представителей российского шоу-бизнеса: певца Шамана (Ярослава Дронова), певицы Полина Гагариной, актера Ивана Охлобыстина, актера и блогера Вячеслава Манучарова, телеведущней и депутата Московской городской думы Марии Киселевой, гендиректора Института развития интернета Алексея Гореславского.

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