ЕС ввел санкции против российских артистов: кто в списке

Совет ЕС утвердил 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер в ответ на российскую агрессию против Украины.
Соответствующее решение было принято 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Данный пакет санкций включает включает ограничительные меры в отношении 116 физических и юридических лиц, "ответственных за действия, которые подрывают или создают угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Сюда же попали и деятели культуры, которые поддержали военное нападение России на Украину.
В список вошел медиаменеджер Арам Габрелянов, ему вменяется поддержка действий, направленных против Украины. Ограничения введены против представителей российского шоу-бизнеса: певца Шамана (Ярослава Дронова), певицы Полина Гагариной, актера Ивана Охлобыстина, актера и блогера Вячеслава Манучарова, телеведущней и депутата Московской городской думы Марии Киселевой, гендиректора Института развития интернета Алексея Гореславского.
Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на новости. "Важно, что в 14-й пакет санкций ЕС включили немало пропагандистов. Группа Макфола-Ермака подробно анализировала и предлагала их нашим партнерам, потому что пропагандисты ответственны за преступления России. Также туда попали некоторые родственники политиков, сами политики, компании и другие", - заявил он.
Кто такой Иван Охлобыстин?
Иван Охлобыстин - скандально известный актер кино и телевидения. Кроме того, он также священнослужитель РПЦ (с 2010 отстраненный от службы", сообщает "Википедия".
Напомним, ранее известный своими шовинистическими-великоимперскими взглядами актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин осудил скандального певца-путиниста Филиппа Киркорова за его недавнюю "покаянную" поездку в Донбасс.
Ранее также скандальный актер-путинист Иван Охлобыстин, который недавно "поймал пулю" на Донбассе, рассказал, что его старший сын Василий пошел воевать.
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