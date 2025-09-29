"Стерла его война": известный украинский актер погиб, защищая Украину

Актер Андрей Нескубин воевал на "нуле" и пережил ранения.

Андрей Нескубин погиб на фронте / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Культурно-общественный центр Шелтер Плюс

Украинский актер Андрей Нескубин погиб

Где произошла трагедия

Известный украинский актер, музыкант и волонтер Андрей Нескубин погиб, защищая Украину. О потере сообщили на странице культурно-общественного центра "Шелтер Плюс" в Facebook, активным участником которого был герой.

Андрей Нескубин был талантливым актером, музыкантом и певцом, а также активно участвовал в волонтерском движении.

Андрей Нескубин был активным волонтером / фото: Культурно-общественный центр Шелтер Плюс

"С глубокой скорбью сообщаем о гибели Андрея Нескубина, который погиб, защищая Украину от российских оккупантов. Это невосполнимая потеря для страны, для города, для армии, для семьи. Андрей был талантливым музыкантом, певцом, актером. Он занимался волонтерской деятельностью и был участником многих проектов "Шелтер Плюс", - рассказали в центре.

В центре рассказали, что Андрей вступил в ряды Вооруженных Сил Украины два года назад. Он неоднократно получал ранения, перенес операции, но продолжал выполнять свой долг перед Родиной. Смерть застала Нескубина неожиданно в ближнем тылу, в результате удара российской авиабомбы.

Андрей Нескубин воевал на передовой / фото: Культурно-общественный центр Шелтер Плюс

"Он воевал два года, пережил "ноль", ранения, тяжелые последствия войны, операции. Гибель произошла в 12 км от фронта, когда он дежурил в штабе. Стерла его война разрывом авиабомбы", - сообщили в центре.

Ранее Главред сообщал, как украинские звезды отреагировали на массированную атаку Российской Федерации на Киев, которая состоялась в ночь на 28 сентября. Знаменитости показали, как спасались от обстрела вместе со своими детьми, и обратились к миру, призвав не игнорировать преступления РФ.

Также во время боевого задания погиб артист балета Львовского Национального академического театра оперы и балета Дмитрий Пасечник. В октябре 2024 года он начал работать в театре, а в июне 2025-го поступил на службу в ВСУ.

