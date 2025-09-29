"Было страшно": группа The Rasmus выпустила фильм о своей поездке в Украину

Музыканты в Киеве увидели разрушенные дома и бизнес-центры, изуродованные улицы и исторические памятники.

The Rasmus выпустила фильм о своей поездке в Украину / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

На официальном YouTube-канале The Rasmus вышла короткометражка

Фильм вышел на финском языке с английскими субтитрами

Музыканты успели побывать в детской больнице Охматдет

Представители Финляндии на "Евровидении-2022", культовая рок-группа The Rasmus выпустила документальный фильм о своем путешествии в Украину. Летом музыканты стали хедлайнерами Atlas Festival.

На официальном YouTube-канале The Rasmus вышла короткометражка, в которой участники бэнда рассказали, с какими последствиями войны они столкнулись в Киеве. Они увидели разрушенные дома и бизнес-центры, изуродованные улицы и исторические памятники и даже сами попали под одну из российских атак.

"Мы жили в отеле, где было укрытие, поэтому мы были в безопасности от ракет. Было страшно сидеть в приложении воздушной тревоги вечером или ночью, перед сном, и читать сообщения о ракетах, которые сейчас находятся в воздухе или уже попали в землю. Ладно, в воздухе находится 300 дронов и 13 ракет. Так же если бы я листал Facebook", - поделился солист группы Лаури Юленен.

Кроме этого, музыканты успели побывать в детской больнице Охматдет, где пообщались с маленькими пациентами. Также они не обошли вниманием своих фанов, которых встретили не только на концерте, но и просто во время прогулки по столице Украины.

Фильм вышел на финском языке с английскими субтитрами. Таким образом о реалиях войны в Украине смогут узнать фаны группы со всего мира. Во время Atlas Festival The Rasmus помог собрать донат в размере 3,5 миллиона гривен, которые пошли на закупку необходимого хирургического оборудования для Охматдета. Средства, собранные от просмотра их документалки, они также передадут на помощь Украине.

Рок-группа The Rasmus The Rasmus - финская рок-группа, сформировавшаяся в 1994 году в Хельсинки, когда участники группы учились в старшей школе. Основан он был Лаури Юлленен (вокал, тексты), Ээро Гейноненом (бас), Паули Рантасалми (гитара) и Янне Гейсканен (ударные). Гейсканен ушел из группы в 1998 году, и вскоре его заменил Аки Гакала. В 2022 году Паули Рантасалми покинул группу, его заменила Эмилия Сухонен. The Rasmus - одна из самых успешных финских групп: во всем мире продано более 3,5 миллиона их альбомов, они получили восемь золотых и пять платиновых наград. The Rasmus выпустили семь студийных альбомов, два сборника и 24 сингла.

