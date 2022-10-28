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The Rasmus посвятили песню Украине на концерте в Европе: зал взорвался овацией

28 октября 2022, 21:15

Легендарная финская группа The Rasmus посвятили песню Украине на концерте в Германии. Звезды призвали зрителей поддержать их, а те в ответ устроили овацию.

Rasmus, група
Rasmus, група / https://ua.depositphotos.com и Instagram

Участники знаменитой финской поп-рок-группы The Rasmus посвятили песню Украине на своем крупном сольном концерте в Германии. Звезды призвали зрителей поддержать их, а те в ответ устроили овацию.

Выступление состоялось в городе Висбаден в рамках европейского тура рок-звезд. Фрагмент с обращением к поклонникам быстро распространялся в сети.

Фронтмен The Rasmus Лаури Юленен посреди выступления объявил, что следующая песня – In the Shadows – будет посвящена Украине.

"Мы хотим спеть эту песню сегодня для Украины. Вы с нами?", – спросили со сцены The Rasmus. После этих слов зал разразился аплодисментами, а хиту рокеров подпевали тысячи поклонников. Кстати, финны посвятили Украине In the Shadows не просто так.

Напомним, ранее украинская поп-певица Jerry Heil и певица/телеведущая Леся Никитюк исполнили юмористическую песню дуэтом ‒ по мотивам интернет-мема о россиянке, которая не хотела уезжать из аннексированного Россией Крыма.

"Душевно, по-домашнему. Целый день позавчера носила в себе идею, что стоит сделать какой-нибудь трек из этого видео. Никак не могла принять, что как-то радостно от этих событий. Потому что это не наш менталитет - писать комменты "так вам и надо" и радоваться, когда кому-то плохо. Но от ощущения справедливости все трепетало. И ночью мне пишет Леся Никитюк – с той же идеей! Это была судьба", ‒ написала артистка.

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