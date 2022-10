The Rasmus посвятили песню Украине на концерте в Европе: зал взорвался овацией

Rasmus, група / https://ua.depositphotos.com и Instagram

Участники знаменитой финской поп-рок-группы The Rasmus посвятили песню Украине на своем крупном сольном концерте в Германии. Звезды призвали зрителей поддержать их, а те в ответ устроили овацию.

Выступление состоялось в городе Висбаден в рамках европейского тура рок-звезд. Фрагмент с обращением к поклонникам быстро распространялся в сети.

Фронтмен The Rasmus Лаури Юленен посреди выступления объявил, что следующая песня – In the Shadows – будет посвящена Украине.

"Мы хотим спеть эту песню сегодня для Украины. Вы с нами?", – спросили со сцены The Rasmus. После этих слов зал разразился аплодисментами, а хиту рокеров подпевали тысячи поклонников. Кстати, финны посвятили Украине In the Shadows не просто так.

