Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Шок и потеря": мама четверых Инна Мирошиченко рассказала о выкидыше

Анна Подгорная
8 июля 2025, 23:04
19
Жена Тимура Мирошниченко призналась, что помогла осознать ей потеря ребенка.
Инна Мирошниченко с семьей
Инна Мирошниченко дети - жена Тимура Мирошниченко рассказала о потере ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Кратко:

  • До появления первенца Инна Мирошниченко пережила замершую беременность
  • Жена Тимура Мирошниченко рассказала, как эта трагедия повлияла на ее дальнейшую жизнь

Украинская юристка, блогер и общественная деятельница Инна Мирошниченко - мама четверых детей: биологических сына и дочери, и сына и дочери, "рожденных сердцем". Она охотно делится с аудиторией своим опытом воспитания и жизни в многодетной семье.

Однако очень редко Инна касается очень болезненной темы: их с известным телеведущим Тимуром Мирошниченко семейное гнездышко могло быть еще больше - до появления на свет их первенца, дочери Мии, Инна перенесла выкидыш. В беседе с Раминой Эсхакзай она отметила, что первую беременность она восприняла неоднозначно, и "начала плакать так, будто ее жизнь закончилась". Однако горе и попытки справиться с потерей позже укрепили ее уверенность в том, что она точно хочет стать мамой.

видео дня

"У меня очень неоднозначные чувства, ощущения и осознания, которые были после неудачной беременности. Потому что на самом деле она мне подсветила то, что я действительно хочу быть мамой. Все это время, пока я была в состоянии принятия, что я беременна, моя жизнь теперь изменится, я все же искала, где мой материнский инстинкт. Когда беременность замерла, для меня это было шоком и потерей. Тогда я действительно поняла, что если я сейчас так оплакиваю, то какая-то часть меня все же хочет этого ребенка", - вспоминает Инна Мирошниченко.

Инна Мирошниченко
Инна Мирошниченко дети - жена Тимура Мирошниченко рассказала о потере ребенка / Скриншот YouTube

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что впервые после развода украинская певица Камалия засветилась в компании нового мужчины, чем вызвала у поклонников бурные споры.

Также украинская журналистка и ведущая Соломия Витвицкая раскрыла дату, Когда отстроят новый корпус Охматдета. Она - глава Наблюдательного совета благотворительного фонда "Охматдит - здорове дитинство", который занимается финансированием этого процесса.

Читайте также:

О персоне: Инна Мирошниченко

Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и двоих приемных - сына Марселя и дочь Ангелину. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Инна Мирошниченко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Кинжалы и шахеды: оккупанты атакуют Украину, первые подробности

Кинжалы и шахеды: оккупанты атакуют Украину, первые подробности

23:02Война
Путин переиграл сам себя: неожиданный поворот в риторике Трампа по Украине

Путин переиграл сам себя: неожиданный поворот в риторике Трампа по Украине

21:55Война
Почему на самом деле Путин напал на Украину - Трамп выдвинул неожиданную версию

Почему на самом деле Путин напал на Украину - Трамп выдвинул неожиданную версию

21:45Война
Реклама

Популярное

Ещё
Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с девушкой на завтраке за 37 сек

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с девушкой на завтраке за 37 сек

Жара "убьет" двигатель авто очень быстро, если забыть об одной проверке

Жара "убьет" двигатель авто очень быстро, если забыть об одной проверке

Украину ждет самый жаркий день лета: синоптик назвала дату

Украину ждет самый жаркий день лета: синоптик назвала дату

Войска России перешли госграницу на новом направлении - где ситуация обострилась

Войска России перешли госграницу на новом направлении - где ситуация обострилась

Гороскоп на сегодня 9 июля: Близнецам - грандиозный успех, Львам - крупные расходы

Гороскоп на сегодня 9 июля: Близнецам - грандиозный успех, Львам - крупные расходы

Последние новости

23:25

Совместное производство украинского оружия: какая страна ЕС уже присоединилась

23:14

В США мошенник общался с топ-чиновниками, прикидываясь госсекретарем Рубио - WP

23:04

"Шок и потеря": мама четверых Инна Мирошиченко рассказала о выкидыше

23:02

Кинжалы и шахеды: оккупанты атакуют Украину, первые подробности

22:13

Цены на ключевые продукты взлетели до небес - какая причина аномального подорожания

Завершение войны в Украине Путин не связывает с экономикой РФ - АлексашенкоЗавершение войны в Украине Путин не связывает с экономикой РФ - Алексашенко
21:55

Путин переиграл сам себя: неожиданный поворот в риторике Трампа по Украине

21:45

Почему на самом деле Путин напал на Украину - Трамп выдвинул неожиданную версию

21:39

4 запрета, которые нельзя нарушать в Панкратиев день: приметы 9 июля

21:11

Тайны Чернигова: почему город имеет такое название и при чем здесь ТмутороканьВидео

Реклама
21:06

"Наступил решающий момент": Жмайло сказал, может ли война завершиться в 2025 году

20:57

"Силам обороны приходится отходить": ситуация в Запорожье обострилась, детали

20:53

Неожиданный поворот в поддержке Украины: Макрон сделал громкое заявление

20:49

Грозы, ливни и град: Украину атакует очень сильная непогода, синоптики назвали области

20:18

"Выстрел в голову": почему США не введут "адские санкции" против РФ, есть причинаВидео

20:09

"Основное наступление - в августе-сентябре": Свитан назвал причину активизации врага на юге

20:03

Вишня и смородина взлетели в цене: какова стоимость популярных ягод для заморозки

20:00

США сделают "разумный шаг", чтобы заставить Путина прекратить войну: известна дата

19:42

Новый скандал на публике: Макроны внезапно оконфузились перед камерами

19:22

"Кормит нас бреднями": Трамп впервые разнес Путина и пообещал сюрприз

19:18

Загадка вкуса: как борщ изменил свой вид и что скрывают рецепты из древностиВидео

Реклама
19:10

Противостояние Алиева и Путина: как выглядит "война прокси 2025"мнение

19:08

У Зеленского сделали заявление про ликвидацию режима Путина

18:56

Небо затянуло густым дымом: в Ростове вспыхнул гигантский пожар после взрывовВидео

18:55

Melovin мобилизовался: когда это произошло и чем будет заниматься звезда

18:54

Не имеют отношения к Украине: настоящая родина вареников удивит многихВидео

18:23

На каждую возвращенную в бюджет страны гривну НАБУ потратило 12, – эксперт предложил расформировать неэффективное НАБУ

18:17

Хруст и наслаждение: быстрые колбасные палочки на завтрак от ЭктораВидео

18:08

Медведев раскрыл настоящее отношение Путина к словам Трампа

18:03

Перехитрить кота сможет не каждый: есть всего 5 секунд, чтобы найти хвостатого хитреца

17:57

На украинских АЗС водителей ждет неприятный сюрприз: что произошло

17:55

РФ бьет по ТЦК целенаправленно: в ВСУ откровенно сказали, что будет с мобилизацией

17:52

РФ увеличила количество ударов по Украине - Сырский раскрыл план ответных действий

17:50

Вкусные и хрустящие огурчики: хозяйка поделилась чудесным рецептом малосольных огурцовВидео

17:20

Можно ли убирать могилу умерших до 40 дней: священник ответилВидео

17:19

Путин примет решение о прекращении войны: экономист ответил когда

16:58

Без воды и кастрюли: как сварить кукурузу за 3 минуты

16:47

Доллар и евро резко рванули вверх: новый курс валют на 9 июля

16:39

Украина "ударила" по Китаю из-за поддержки России и обратилась к миру - что дальше

16:20

VİP-отпуск: кто из украинских знаменитостей может позволить себе отдых на яхте

16:19

Постоянные ссоры и болезни: что обязательно нужно выбросить, чтобы вернуть благополучие

Реклама
16:00

Точно не сгниет и не засохнет: как сохранить чеснок до весны

15:55

Цены существенно упали: в магазинах подешевели любимые сезонные овощи украинцев

15:40

Уже все сделано: экономист озвучил неутешительный прогноз давления санкциями на РФ

15:32

Войска России перешли госграницу на новом направлении - где ситуация обострилась

15:20

У Ольги Мартыновской новый роман: шеф показала своего избранника

15:20

Драить больше не нужно: копеечное средство надолго избавит от пылиВидео

15:19

Тайна тысячелетия раскрыта: что скрывало в себе изображение Витрувианского человека

15:14

РФ пытается прорваться на Днепропетровщину, туда стягивают значительные силы - военный

15:05

В Украине первоклассникам начислят по 5 000 грн: куда обращаться за деньгами

15:00

Даша Астафьева впервые высказалась о своей тайной свадьбе

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий КозловскийОльга Сумская
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять