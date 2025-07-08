"Шок и потеря": мама четверых Инна Мирошиченко рассказала о выкидыше

Жена Тимура Мирошниченко призналась, что помогла осознать ей потеря ребенка.

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Инна Мирошниченко дети - жена Тимура Мирошниченко рассказала о потере ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Кратко:

До появления первенца Инна Мирошниченко пережила замершую беременность

Жена Тимура Мирошниченко рассказала, как эта трагедия повлияла на ее дальнейшую жизнь

Украинская юристка, блогер и общественная деятельница Инна Мирошниченко - мама четверых детей: биологических сына и дочери, и сына и дочери, "рожденных сердцем". Она охотно делится с аудиторией своим опытом воспитания и жизни в многодетной семье.

Однако очень редко Инна касается очень болезненной темы: их с известным телеведущим Тимуром Мирошниченко семейное гнездышко могло быть еще больше - до появления на свет их первенца, дочери Мии, Инна перенесла выкидыш. В беседе с Раминой Эсхакзай она отметила, что первую беременность она восприняла неоднозначно, и "начала плакать так, будто ее жизнь закончилась". Однако горе и попытки справиться с потерей позже укрепили ее уверенность в том, что она точно хочет стать мамой.

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"У меня очень неоднозначные чувства, ощущения и осознания, которые были после неудачной беременности. Потому что на самом деле она мне подсветила то, что я действительно хочу быть мамой. Все это время, пока я была в состоянии принятия, что я беременна, моя жизнь теперь изменится, я все же искала, где мой материнский инстинкт. Когда беременность замерла, для меня это было шоком и потерей. Тогда я действительно поняла, что если я сейчас так оплакиваю, то какая-то часть меня все же хочет этого ребенка", - вспоминает Инна Мирошниченко.

Инна Мирошниченко дети - жена Тимура Мирошниченко рассказала о потере ребенка / Скриншот YouTube

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О персоне: Инна Мирошниченко Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и двоих приемных - сына Марселя и дочь Ангелину. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.

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