Когда отстроят новый корпус Охматдета: Соломия Витвицкая раскрыла дату

Витвицкая рассказала о прогрессе работы над реконструкцией детской больницы.

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Соломия Витвицкая сейчас - ведущая рассказала про восстановление Охматдета / коллаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Восьмого июля исполнится год с момента российской ракетной атаки на самую большую детскую больницу Украины Охматдет. Как проходит восстановление разрушенных и поврежденных корпусов рассказала в интервью Алине Доротюк украинская журналистка и ведущая ТСН Соломия Витвицкая. Она является главой Наблюдательного совета благотворительного фонда "Охматдит - здорове дитинство", который занимается финансированием этого процесса.

Витвицкая отметила, что работы уже начались. Дата планируемого завершения - 31 декабря 2025 года. "Наша главная задача - чтобы новый корпус отстроили как можно быстрее, максимально прозрачно и качественно", - говорит журналистка.

Витвицкая подчеркнула, что фонд является лишь плательщиком, и участии в отборе подрядчика не принимал. "Документацию готовили Минздрав и больница. Охматдет объявлял тендер. Трехстороннее соглашение подписано между фондом, как плательщиком, между больницей и подрядчиком - мы платим и контролируем. К выбору застройщика никакого отношения мы не имеем. На платформе Prozorro был организован тендер закупки, этот застройщик предложил самую низкую цену. Он имеет опыт. Кстати, как раз достраивал этот корпус - это его детище фактически. Мы только платим деньги и контролируем процесс", - говорит она.

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Соломия Витвицкая сейчас - ведущая рассказала про восстановление Охматдета / Пресс-служба

К слову, реставрация киевского Охматдета - не единственный проект, который курирует Соломия. Команда закупила оборудование для бассейна, который восстановили незадолго до ракетного удара, оплачивает обучение реабилитологов. Также закуплено оборудование для лечения суставов для львовского Охматдета. Прорабатывается строительство бассейна для младенцев и реконструкция отделений в поликлинике для ментального здоровья.

"Мы обо всем отчитываемся - все на страницах наших в соцсетях, на сайте. Это конкретные факты. Сейчас на счетах фонда 400 миллионов, 15 миллионов уже переведено. Идут параллельные проекты, потому что донаты параллельно продолжают поступать", - сообщила Соломия Витвицкая.

Соломия Витвицкая сейчас - ведущая рассказала про восстановление Охматдета / Скриншот YouTube

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О персоне: Соломия Витвицкая Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

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