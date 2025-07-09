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Любовный гипноз для Рэйчел Грин: у Дженнифер Энистон новый роман

Анна Подгорная
9 июля 2025, 01:30
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После двух неудачных браков и десятка мимолетных увлечений Энистон, похоже, нашла "того самого".
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон личная жизнь - с кем сейчас встречается Энистон / ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Дженнифер Энистон спровоцировала слухи о новом романе
  • Звезда уже начала знакомить избранника с друзьями

Американская актриса Дженнифер Энистон заставила прессу вновь с азартом обсуждать ее личную жизнь: звезде приписывают роман с красавчиком-гипнотерапевтом Джимом Кертисом. Джен давно следит за мужчиной в социальных сетях, и прислушивается к советам мужчины, который называет себя "гуру любви" и трансформационным коучем.

Похоже, привлекательная внешность и образ мышления Кертиса пробудили в Энистон романтические чувства. Как сообщает Daily Mail, на День независимости Америки пара вместе отдыхала на яхте на Мальорке. Компанию им составили близкие друзья Дженнифер - актер Джейсон Бейтман и его жена Аманда Анка.

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Прежде чем познакомить нового бойфренда с близкими, Энистон уже попадалась на глаза папарацци в компании гипнотерапевта - примерно месяц назад их заметили вместе в роскошном отеле Ventana Big Sur в Северной Калифорнии. Пара пока не комментирует свои отношения.

Джим Кертис
Джим Кертис - предполагаемый бойфренд Дженнифер Энистон / instagram.com/jimcurtis1

Дженнифер Энистон дважды была замужем: за актерами Брэдом Питтом (2000-2005) и Джастином Теру (2015-2018). Также у актрисы были романы с музыкантом Адамом Дьюрицем, актерами Тейтом Донованом, Полом Раддом, Винсом Воном, Джерардом Батлером и др.

Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон личная жизнь - с кем сейчас встречается Энистон / ua.depositphotos.com

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Также американский актер, музыкант и режиссер Джонни Депп разбил сердца фанатов признанием о детях. Лили-Роуз и Джек уже совсем взрослые, и их связь со звездным отцом истончается, что сильно огорчает артиста.

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О персоне: Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон - одна из самых высокооплачеваемых актрис Голливуда, обладательница "Эмми" (2002), "Золотого глобуса" (2003) и премий Гильдии киноактеров (1996, 2020). Имеет звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна благодаря сериалу "Друзья", где исполнила роль Рэйчел Грин. Укрепили ее популярность главные роли в комедийных фильмах "Брюс Всемогущий", "Развод по-американски", "Притворись моей женой", "Несносные боссы" и пр. Была признана журналами People, Cosmopolitan и Esquire самой красивой женщиной.

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