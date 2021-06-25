УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Стало известно, когда будет летний "Вечер премьер" с Катей Осадчей

25 июня 2021, 13:05

После окончания локдауна и запрета на музыкальные концерты, готовится традиционное грандиозное событие от ведущей 1+1.

Катерина Осадчая
Катерина Осадчая / Instagram

В июле планируется провести концерт, который называется Вечер премьер Летняя серия.

Встреча героев сюжетов Светской жизни с Катей Осадчей традиционно происходит на "Вечерах премьер", где можно увидеть и услышать самые новых хиты, альбомы и даже открвенные признания гостей.

Из-за коронавируса мероприятие переносилось, но теперь летний Вечер премьер пройдет 22 июля на крыше Parkovy 22.

На мероприятии анонсировано уже очень много украинских знаменитостей. Среди них Тина Кароль, Макс Барских, Оля Полякова, Монатик, Настя Каменских, The HARDKISS и многие другие. Пока что все имена артистов не разглашаются.Читайте такжеКатя Осадчая показала беременный животик в облегающм вечернем платье

В этот раз для гостей придумали особенный дресс-код - всем нужно быть во всем белом.

Реклама

Посмотреть онлайн Вечер премьер с Катей Осадчей можно будет на канале 1+1 22 августа.

Билеты продаются на сайте онлайн покупки билетов concert.ua.

Скоро будут известны остальные подробности будущего концерта с самыми популярными украинскими звездами.

Напомним, что смотреть онлайн новый выпуск Вечера премьер с Катей Осадчей можно будет на сайте 1plus1 video.

Екатерина Осадчая новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Стало известно, когда будет летний "Вечер премьер" с Катей Осадчей». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Названа неожиданная опасность банановНазвана неожиданная опасность бананов Лунный календарь стрижек на июль 2021: фартовые дниЛунный календарь стрижек на июль 2021: фартовые дни Гороскоп на 23 июня 2021 всех знаков Зодиака: личные "перевороты" и прибыльные идеиГороскоп на 23 июня 2021 всех знаков Зодиака: личные "перевороты" и прибыльные идеи Новый агрессивный штамм коронавируса: кто рискует заболеть и спасет ли прививкаНовый агрессивный штамм коронавируса: кто рискует заболеть и спасет ли прививка Сделка Байдена и Путина по Украине: эксперт раскрыл главную интригу диалога США и России о ДонбассеСделка Байдена и Путина по Украине: эксперт раскрыл главную интригу диалога США и России о Донбассе

Последние новости

13:14

Сколько воды пить в день во время жары и что нужно есть: врач дала советы

13:07

В Steam стартовала грандиозная летняя распродажа со скидками на Cyberpunk 2077 Видео

13:05

Стало известно, когда будет летний "Вечер премьер" с Катей Осадчей

12:58

Открыт новый механизм развития рака: объединение двух разных генов создает ячейки для онкоклеток

12:58

В Чехии мощнейшый торнадо сровнял с землей деревни: фото и подробности катаклизма

Реклама
12:40

"Хочу, чтобы меня история не стерла": Зеленский раскрыл свое главное желание Видео

12:29

Гороскоп на завтра 26 июня 2021 всех знаков Зодиака: прорыв в карьере и окончательный разрыв Видео

12:27

Как проверить, поддерживает ли ваш компьютер Windows 11: инструкция

12:24

Ира Поплавская из сериала Моя улюблена Страшко рассказала, чем похожа на свою героиню Видео

12:18

Нельзя под видом европейского опыта создавать в Украине базу энергопотребителей без их согласия - Ассоциация

11:59

Иначе будут бить санкциями: ЕС требует от РФ выполнения "Минска" Видео

11:41

Одруження наосліп 4 выпуск - психолог показала, как начинать жизнь "с чистого листа"

11:28

"Большая стройка": на трассе Киев-Борисполь установят высокотехнологичную систему управления движением

11:26

Зеленский поддержал решение СНБО в развитии авиастроения в Украине: документ введен в действие Видео

11:26

"Радикал" Ляшко оголился в прямом эфире на ТВ Видео

10:50

Штамм Дельта пробрался в Украину: медик рассказал, как распознать новый тип COVID-19 Видео

10:37

Соломоново решение по "Мотор Сичи": что ждет жизненно важное для Украины предприятие мнение

10:27

Ничто не предвещало: в Ужгороде на террасу кафе свалилась огромная ветка Видео

10:10

Романа Протасевича вместе с девушкой перевели под домашний арест Видео

10:08

"Никто в политике": президент рассказал об отношении к Порошенко

Реклама
09:52

"Серый кардинал": Зеленский признался, почему всю жизнь прожил со своей супругой Еленой Видео

09:36

Гороскоп на 25 июня 2021 для всех знаков Зодиака: провальные покупки и встреча с новой любовью Видео

09:16

В Киеве на станции метро Майдан независимости человек упал на рельсы

09:07

В США рухнул жилой 12-этажный дом: есть жертвы, 99 человек пропали Фото

09:07

Мощный град и "привет" от Зевса: Херсон "потрепали" стихии Видео

08:50

Путин накалил градус борьбы с НАТО до предела мнение

08:22

Коронавирус в Украине не сдается: Минздрав опубликовал свежую статистику Видео

08:20

Транзита газа через Украину из-за СП-2 больше не будет: Илларионов объяснил, что ждет Киев Видео

08:11

Нардеп разделась в прямом эфире ради Добкина Видео

08:04

Жестокое убийство и поджог в Белогородке: что известно о подозреваемом Видео

07:50

Поражение ЕС на переговорах с Путиным: дипломат объявил об опасности планов Меркель Видео

07:20

Членство в НАТО, преследование Порошенко и второй срок: Зеленский дал большое интервью Видео

07:05

Анна Седокова без лифчика похвасталась пикантным селфи на публике

06:45

Курс на 28: сколько будет стоить доллар и что на него будет влиять

06:30

Лунный календарь стрижек на июль 2021: фартовые дни Видео

05:30

С Днем моряка – удивительные поздравления и открытки

04:59

Найден новый способ ускорить выздоровление от COVID-19 - комментарий ученых Видео

04:49

Финиш Минского формата: Зеленский объявил о новых переговорах по Донбассу с Путиным и Байденом Видео

04:23

Какие люди сильнее остальных подвержены депрессии - ответ ученых Видео

04:21

Референдум и отказ от ОРДЛО: Зеленский объявил о сценарии Украины по Донбассу Видео

Реклама
04:16

Сделка Байдена и Путина по Украине: Зеленский раскрыл детали саммита в Женеве

03:54

Встреча Меркель и Зеленского: эксперт оценил, сможет ли Киев "выбить" компенсации за СП-2 Видео

02:16

День таможенника - поздравления и открытки с Днем таможенника веселые

01:28

Катя Осадчая показала беременный животик в облегающм вечернем платье

00:51

Россия хочет сорвать учения Си Бриз-2021 - эксперт Видео

00:07

Украинцев призвали готовиться к четвертой волне коронавируса из-за штамма Дельта Видео

24 июня, четверг
23:50

Крым с Донбассом и вопрос СП-2: Зеленский назвал сценарий на переговоры с Байденом Видео

23:34

Потопы, бури и жара: Украине предрекли новую аномальную опасность Видео

23:17

Быстрый летний обед за 20 минут: рецепты идеального блюда Видео

23:00

Диетолог назвала самую полезную соль для организма Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять