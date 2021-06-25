Стало известно, когда будет летний "Вечер премьер" с Катей Осадчей

Катерина Осадчая / Instagram

В июле планируется провести концерт, который называется Вечер премьер Летняя серия.

Встреча героев сюжетов Светской жизни с Катей Осадчей традиционно происходит на "Вечерах премьер", где можно увидеть и услышать самые новых хиты, альбомы и даже открвенные признания гостей.

Из-за коронавируса мероприятие переносилось, но теперь летний Вечер премьер пройдет 22 июля на крыше Parkovy 22.

На мероприятии анонсировано уже очень много украинских знаменитостей. Среди них Тина Кароль, Макс Барских, Оля Полякова, Монатик, Настя Каменских, The HARDKISS и многие другие. Пока что все имена артистов не разглашаются.Читайте такжеКатя Осадчая показала беременный животик в облегающм вечернем платье

В этот раз для гостей придумали особенный дресс-код - всем нужно быть во всем белом.

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Посмотреть онлайн Вечер премьер с Катей Осадчей можно будет на канале 1+1 22 августа.

Билеты продаются на сайте онлайн покупки билетов concert.ua.

Скоро будут известны остальные подробности будущего концерта с самыми популярными украинскими звездами.

Напомним, что смотреть онлайн новый выпуск Вечера премьер с Катей Осадчей можно будет на сайте 1plus1 video.