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"Стал полем для разочарований": Пятов назвал виновного в его разводе с женой

Анна Подгорная
4 ноября 2024, 18:56
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Андрей Пятов открыто высказался про расставание с Юлией после 19 лет вместе.
Андрей Пятов с женой
Андрей Пятов разводится - Пятов раскрыл причину развода с женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/piat30

О чем заявил Андрей Пятов:

  • Голкипер подтвердил, что разводится с женой
  • Инициатором разрыва стала Юлия, а причиной - его ошибки
  • Футболист признает свою вину перед семьей в целом и женой в частности

На днях в прессе, с отсылкой на официальный сайт Печерского районного суда города Киева, появилась новость о том, что украинский футболист (вратарь) Андрей Пятов разводится с женой. Истцом значится супруга голкипера Юлия.

Спортсмен в своем блоге в Instagram подтвердил решение их семьи расторгнуть брак после 19 лет вместе и рождения четверых детей. Пятов с большой нежностью и уважением отозвался про уже бывшую жену, и признался, кто стал причиной разрыва.

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"Я бесконечно благодарен Юлии за эти годы вместе. Мы влюбились друг в друга еще до футбольных успехов. Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за состояние. Абсолютно все достижения Пятова - это достигли МЫ, а не я. Потому что без поддержки Юли, без ее веры в меня, без ее любви и терпения не было бы ничего. Наша прекрасная семья, о которой даже не мог мечтать - это все моя жена. Юлия подарила мне радость отцовства, гордость за своих детей, безусловную любовь и счастье, которое только может чувствовать любящий отец. Я буду благодарить за это всегда", - написал футболист.

Он подтвердил, что инициатором разрыва стала Юлия, а причиной - его собственные ошибки, которые супруга искренне пыталась исправить, но, увы, не смогла. При этом спортсмен отметил, что нежные чувства к семье и его поддержка не прекратятся даже после того, как развод завершится официально.

"Все мы люди, со своими грехами и ошибками. Причиной нашего развода стали мои ошибки, которые уже невозможно исправить. Юлия давала мне много шансов, прощала и делала все, чтобы сохранить семью - самое дорогое, что у нас было. Мне не удалось оправдать надежд... Брак должен дарить радость, а не становиться полем для разочарований. Поэтому это ее решение абсолютно логично. Мы создали прекрасную семью, я не смог ее уберечь. Нужно время, чтобы пережить этот период достойно. Сейчас главное - это наши дети, которым так же трудно, как и нам. Одно не изменится никогда - я буду любить и поддерживать мою семью, сколько буду жить на этом свете", - заверил Андрей Пятов.

Также спортсмен пообещал позже объяснить суть своих "ошибок", которые разрушили его брак, в назидательных целях - чтобы его пример помог уберечь другие семьи. Сейчас он взял тайм-аут, чтобы обдумать их как следует.

Андрей Пятов с женой
Андрей Пятов разводится - Пятов раскрыл причину развода с женой / instagram.com/piat30

Кто такой Андрей Пятов

Андрей Пятов - украинский футболист, именитый вратарь. Бывший капитан национальной сборной Украины. Участник трех чемпионатов Европы и чемпионата мира 2006. Заслуженный мастер спорта Украины. Отец четверых детей, сообщает Википедия.

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