"Ненавижу проигрывать": Андрей Бедняков назвал настоящую причину развода с женой

Шоумен впервые признал, что разрушило его союз с Настей Короткой.

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Почему развелись Бедняков и Короткая - причина развода Беднякова и Короткой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/biedniakov

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В конце октября семья артистов, Андрей Бедняков и Настя Короткая, объявили, что разводятся после 16 лет вместе. При этом актриса отметила, что инициатором этого решения выступала именно она.

Пара не хотела углубляться в подробности семейных проблем, однако шоумен стал получать в свой адрес много хейта, дескать бросил жену с двумя маленькими детьми в США, а сам свободно строит свою лучшую жизнь в Украине.

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В ответ на подобные гневные комментарии Бедняков в своем блоге в Instagram напомнил, что решение разойтись было согласованным, мирным и экологичным - в нем принимало участие два человека, которые пытаются сделать этот сложный период их жизни максимально комфортным. Кроме того он признал - его романтические отношения с Короткой уничтожило расстояние.

"Мы проиграли именно стереотипу, что "отношений на расстоянии не существует" и "расстояние убивает". Мы проиграли, к сожалению, как и многие. А так хотелось бы выиграть! Ненавижу проигрывать, но это уже эгоистично, а эгоизм - это [ерунда - неценз.] в отношениях! Поэтому мы не проиграли. Мы уступили. А уступать в отношениях - это важно. Уступать нужно уметь!" - отмечает шоумен.

Впрочем, он убежден, что отношения на расстоянии - не миф. Свою семью с Настей Короткой он не считает показательной, и призывает не опускать руки тех, кто, как и он вынужден жить в разлуке с семьей.

"Сейчас хотел бы поддержать тех, кто усомнился: не ведитесь на этот стереотип. Не смотрите на нас. Мы не показатель. Этот стереотип можно победить. Сделайте это! Все в ваших руках! Будьте счастливы. У вас все получится", - написал Андрей Бедняков.

Почему развелись Бедняков и Короткая - причина развода Беднякова и Короткой / instagram.com/biedniakov

Кто такой Андрей Бедняков Андрей Бедняков - украинский актёр и телеведущий, наиболее известный как ведущий программы о путешествиях "Орёл и решка" и вокального шоу талантов "X-Фактор". С начала военного вторжения России в Украину, встал на сторону Украины и активно поддерживал ее социальных сетях. Беднякову запрещён въезд на территорию России сроком на 50 лет.

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