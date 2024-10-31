"Новая" жена Виктора Павлика шокировала певца

Екатерина Репяхова умеет делать своему звездному мужу запоминающиеся сюрпризы.

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Екатерина Репяхова сменила имидж - как теперь выглядит Катя Репяхова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Кратко:

Катя Репяхова не предупредила Виктора Павлика, что идет в салон

Жена артиста решилась на кардинальное преображение, чем шокировала его

Реакцию муже Репяхова успела заснять

Украинская блогер, бизнесвумен, концертный директор и жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова имеет очень насыщенный график: занятия с сыном, работа, забота о мужем и доме - все это она старательно исполняет ежедневно.

Впрочем, во всей этой суете она не забывает баловать и себя. Так в своем блоге в Instagram Репяхова поделилась, что решилась на "перезагрузку" образа, которая "вернула ей радость в глазах".

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Катя отправилась в салон, где сменила прическу - обрезала волосы до плеч, и выкрасила их в более светлый тон в модной технике аir-touch. Также ей сделали легкий макияж. Перевоплощение вышло очень удачным - жена Виктора Павлика стала еще более сияющей, чем прежде.

Совершенно очевидно, что своим походом в салон Репяхова осталась очень довольна. Новая яркая Катя пришлась по душе и ее мужу - в сторис она показала искреннее удивление и восхищение на лице музыканта, когда он впервые увидел свою возлюбленную. О своих планы на перемены блогерша не сообщала, поэтому они стали настоящим сюрпризом для Виктора Павлика.

Виктор Павлик в шоке от обновленной жены / instagram.com/repyahovakate

Катя Репяхова до и после / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Кто такой Виктор Павлик? Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

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