Счастливые и влюбленные: юная подруга Остапа Ступки показала свежее фото с ним

Маргарита Ткач и Остап Ступка снова появились вместе на красной дорожке.

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Остап Ступка новости - Маргарита Ткач поделилась свежим фото с Остапом Ступкой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ostap.stupka, instagram.com/manipuliantka

Вкратце:

Остап Ступка подтвердил роман с 22-летней Маргаритой Ткач

Пара вместе посещает светские мероприятия

Юная избранница актера стала смелее делится снимками с ним

Украинский актер Остап Ступка уже не скрывает, что состоит в отношениях с театроведом Маргаритой Ткач. Пара спровоцировала слухи о романе еще в начале сентября, а недавно вместе вышла в свет.

Теперь же в Сети появились снимки влюбленных с красной дорожки премьерного показа фильма "Божевільні", где Ступка сыграл одну из главных ролей.

видео дня

Снимок опубликовала Маргарита в своем блоге в Instagram. На нем она отметила звездного избранника и подписала: "Голливуд, ну".

Остап Ступка и Маргарита Ткач выбрали парные монохромные образы: актер позировал на фото в черном костюме-тройке с белой рубашкой, его подруга - в черном платье и ботильонах на каблуке.

Остап Ступка новости - Маргарита Ткач поделилась свежим фото с Остапом Ступкой / instagram.com/manipuliantka

Кто такой Остап Ступка? Остап Ступка - украинский актер театра и кино, телеведущий. Народный артист Украины (2009). Сын народного артиста СССР Богдана Ступки, сообщает "Википедия".

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