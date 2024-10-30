Счастливые и влюбленные: юная подруга Остапа Ступки показала свежее фото с ним

Вкратце:
- Остап Ступка подтвердил роман с 22-летней Маргаритой Ткач
- Пара вместе посещает светские мероприятия
- Юная избранница актера стала смелее делится снимками с ним
Украинский актер Остап Ступка уже не скрывает, что состоит в отношениях с театроведом Маргаритой Ткач. Пара спровоцировала слухи о романе еще в начале сентября, а недавно вместе вышла в свет.
Теперь же в Сети появились снимки влюбленных с красной дорожки премьерного показа фильма "Божевільні", где Ступка сыграл одну из главных ролей.
Снимок опубликовала Маргарита в своем блоге в Instagram. На нем она отметила звездного избранника и подписала: "Голливуд, ну".
Остап Ступка и Маргарита Ткач выбрали парные монохромные образы: актер позировал на фото в черном костюме-тройке с белой рубашкой, его подруга - в черном платье и ботильонах на каблуке.
Кто такой Остап Ступка?
Остап Ступка - украинский актер театра и кино, телеведущий. Народный артист Украины (2009). Сын народного артиста СССР Богдана Ступки, сообщает "Википедия".
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