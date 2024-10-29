Молодой возлюбленный сделал певице Lama предложение руки и сердца

Наталья Дзенькив рассказала, что думает про брак и свадебную церемонию.

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Lama новости - Лама обручилась со своим бойфрендом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lamaukraine

Что рассказала Lama:

Бойфренд певицы, который младше нее на 18 лет, уже звал ее замуж

Звезда не мечтает о свадьбе, но точно знает, какой она будет

Украинская певица Lama (настоящее имя - Наталья Дзенькив) лишь в январе 2024 года рассказала, что уже много лет она не одинока. Летом со своим возлюбленным Романом Лама отпраздновала восьмую годовщину.

В своем недавнем интервью для М1 артистка намекнула, что не против узаконить отношения со своим избранником. Тем более что Роман, как выяснилось, уже давно позвал Наталью замуж.

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Пока артистка не торопится под венец, ведь убеждена, что само предложение куда важнее, чем свадебная церемония. Для это - достаточно яркий и совершенно очевидный сигнал о том, что мужчина готов связать свою жизнь с ней.

"Это (свадьба - прим. редактора) возможно. Если будет такая потребность, чтобы это произошло. Предложение уже было давно. Это самое интересное - предложение, потому что дальше все неинтересно. Когда тебе делает предложение твой мужчина, красиво, романтично, это уже означает то, что он хочет на тебе жениться. А дальше лучше этого не надо", - убеждена Дзенькив.

Впрочем, о том, какой могла бы быть ее свадьба, Лама все же задумывается. Она рассказала, что хочет скромную церемонию. Возможно, на опушке леса, в доме возле которого Наталья живет со своим избранником.

Кто такая Lama? Lama (настоящее имя - Наталья Дзенькив) - украинская певица, автор песен и основательница одноименной поп-рок группы (2005). Выпустила три альбома и два сборника. Делала перерыв в карьере, но вернулась к активному творчеству и выступлениям во время полномасштабной войны.

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