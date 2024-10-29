"Дальше он сам": Павел Зибров рассказал правду о сыне от первого брака

Павел Зибров откровенно рассказал, какие у него отношения с сыном.

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Павел Зибров общается с сыном от первого брака / коллаж: Главред, фото: instagram.com/, .Павел Зибров

Вы узнаете:

У Зиброва есть сын от первого брака

Артист поддерживает с ним связь

Сергей давно живет за границей

Украинский популярный певец Павел Зибров очень долго не рассказывал о своем сыне Сергее от первого брака.

В интервью для Rostyslove Production Зибров отметил, что он никогда не прекращал общаться с сыном. Оказывается, 40-летний Сергей уже давно живет в Канаде со своей семьей и работает в сфере IT.

Также певец рассказал, что у его сына есть двое детей, которые ходят в школу за границей. Павел уточнил, что всегда выполнял свои родительские обязанности и помогал сыну с учебой, работой и базовым капиталом.

"У него двое детей. Он уже давно в Канаде. Они там ходят в школу. Он айтовец, работает дистанционно. Зарабатывает сам на себя. Он меня поздравляет с днем ​​рождения, и я его и детей. Когда он был маленьким, то я помогал с учебой, устраивал в университеты, на работу, помогал, ему уже 40 лет, у него своя семья, свой заработок. Все, что нужно для старта. Дальше он сам пошел и, если нужна будет помощь, то, безусловно, я помогу", - подытожил артист.

Павел Зибров / инфографика: Главред

Смотрите видео интервью Павла Зиброва:

Кто такой Павел Зибров? Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

Павел Зибров - последние новости по теме

Отметим, недавно Главред сообщал, что Павел Зибров рассказал забавную историю про то, как обновлял данным в ТЦК. Как рассказал артист, его вызвали в территориальный центр комплектования для уточнения данных в тот день, когда он с оркестром снимал клип на обновленную песню.

А также Алла Кудлай рассказала, почему она так привязана в Павлу Зиброву. Популярная артистка призналась, что питает к коллеге нежные чувства. Они много лет знакомы, часто выступали дуэтом и между ними определенно есть особенная связь.

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