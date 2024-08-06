"Возьму оружие в руки": Павел Зибров ошарашил заявлением

Павел Зибров готов защищать Украину, если это будет необходимо.

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Павел Зибров уважает артистов, которые защищают Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_zibrov/

Украинский певец Павел Зибров заявил, что не исключает ситуации, когда ему придется взять оружие в руки и пойти воевать, а также высказал свое уважение к артистам, которые находятся на фронте.

Как рассказал певец в интервью "Апострофу", каждый должен делать то, что приблизит победу нашей страны.

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"Я горжусь нашими артистами-защитниками, потому что не так просто отложить микрофон и взять в руки оружие. Уважения заслуживают и те знаменитости, которые поддерживают боевой дух, приезжают на передовую к ребятам, в госпитали, организуют и участвуют в концертах в поддержку, собирают средства на все нужды армии. Каждый на своем месте должен делать все ради нашей победы. Главная роль артиста – быть нужным зрителю, воинам, своему государству, сделать все возможное для победы как в тылу, так и на фронте", - отметил певец.

Также Зибров утвердительно заявил, что не будет стоять в сторонке, если он будет необходим в рядах ВСУ.

"Я уже парень взрослый, немножко за... Но сила и мощь во мне есть, и если потребуется, конечно, возьму в руки оружие и буду защищать свою семью и страну", - сказал артист.

Кто такой Павел Зибров? Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

Павел Зибров - последние новости по теме

Отметим, недавно Павел Зибров рассказал забавную историю про то, как обновлял данным в ТЦК. Как рассказал артист, его вызвали в территориальный центр комплектования для уточнения данных в тот день, когда он с оркестром снимал клип на обновленную песню.

А также Алла Кудлай рассказала, почему она так привязана в Павлу Зиброву. Популярная артистка призналась, что питает к коллеге нежные чувства. Они много лет знакомы, часто выступали дуэтом и между ними определенно есть особенная связь.

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