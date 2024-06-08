УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Собрал банду и пошел: Павла Зиброва вызвали в ТЦК

Алена Кюпели
8 июня 2024, 23:30
118
Павел Зибров рассказал забавную историю про то, как обновлял данным в ТЦК.
Павел Зибров отправился в ТЦК с оркестром
Павел Зибров отправился в ТЦК с оркестром / Коллаж Главред, фото Instagram/pavlo_zibrov

66-летний певец Павел Зибров поделился новостью о том, что ходил в ТЦК вместе с военным оркестром, с которым записал обновленную версию хита "Хрещатик".

Как рассказал артист, его вызвали в территориальный центр комплектования для уточнения данных в тот день, когда он с оркестром снимал клип на обновленную песню.

"Говорят: "еще попадаете под тот возраст, когда надо отметиться". Поэтому я беру "банду" с духовыми дудками, военных, со мной 40 человек и мы под "Хрещатик" идем под ТЦК обновлять данные. Там все разбежались", - поделился артист в интервью программе "Утро в большом городе".

видео дня

Кто такой Павел Зибров?

Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

"Мне сказали, что я годен. Да и украинские девушки во время гастролей сказали: "Годен вы, Павел Николаевич, годен еще", - добавил Павел.

Напомним, известный поп-певец Павел Зибров впервые за длительное время показался с 27-летней дочерью Дианой и ее женихом Андреем Ищенко.

Также украинский певец-воин, вокалист группы Бумбокс Андрей Хлывнюк во время недавнего концерта назвал неожиданные условия, при которых он готов вернуться к исполнению своих русскоязычных хитов, в том числе "Вахтерам".

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Павел Зибров новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Фронт трещит, потери колоссальные: Жданов разнес наступление РФ на Харьковщине

Фронт трещит, потери колоссальные: Жданов разнес наступление РФ на Харьковщине

23:57 Украина
Будет больше ПВО: Зеленский анонсировал отличные новости по военной помощи

Будет больше ПВО: Зеленский анонсировал отличные новости по военной помощи

22:51 Украина
Telegram "лег": в работе мессенджера произошел самый масштабный сбой

Telegram "лег": в работе мессенджера произошел самый масштабный сбой

22:31 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Позор тебе : украинцы разнесли Потапа из-за его заявления о спасении Украины 28904

"Позор тебе": украинцы разнесли Потапа из-за его заявления о "спасении" Украины

Кто убил Игоря Талькова: в РФ завершили расследование 8017

Кто убил Игоря Талькова: в РФ завершили расследование

Копия папа: в сети полностью показали видео младшей дочери Заворотнюк 4478

Копия папа: в сети полностью показали видео младшей дочери Заворотнюк

Тревожная операция 9 июня: что может готовить РФ - эксперт предупредил украинцев 3304

"Тревожная" операция 9 июня: что может готовить РФ - эксперт предупредил украинцев

Последние новости

00:16

Оккупанты пытаются отобрать имущество у Джамалы

08 июня, суббота
23:57

Фронт трещит, потери колоссальные: Жданов разнес наступление РФ на Харьковщине

23:30

Собрал банду и пошел: Павла Зиброва вызвали в ТЦК

23:17

Ярослав Юрчишин: "Не рекомендую Telegram"

22:56

Мясная стратегия победы Путинамнение

Украина готовится к удару по Крымскому мосту и у нее есть оружие, чтобы его уничтожить - ЖироховУкраина готовится к удару по Крымскому мосту и у нее есть оружие, чтобы его уничтожить - Жирохов
22:51

Будет больше ПВО: Зеленский анонсировал отличные новости по военной помощи

22:31

Telegram "лег": в работе мессенджера произошел самый масштабный сбой

22:05

Активность Солнца будет повышена почти 2 недели: в стране затягивается магнитная буря

21:54

Копия мама: Джессика Альба показала свою взрослую дочь

Реклама
21:08

Названа сумма ущерба за подрыв Каховской ГЭС: сколько денег будут требовать у РФ

21:00

РФ не удалось реализовать Харьковскую операцию: Зеленский сделал важное заявление

20:12

"Есть ряд моментов": Минобороны объяснило, чем грозит предоставление ложных данных в ТЦК

19:15

Удары по Крымскому мосту: в ВМС намекнули на подготовку новых атак

19:08

Гроза и мощный ливень: в каких областях ожидать похолодание

19:03

"Ахмат" против дизертиров: РФ выставила заградотряды из кадыровцев на Харьковщине

18:30

Свет почти не будут выключать: в какие часы будут действовать графики 9 июня

18:20

Состояние предателя - критическое: совершено покушение на экс-"мэра" Купянска

17:58

ВСУ уничтожили сотни танков и БМП: в BILD назвали роковую ошибку оккупантов

17:44

РФ пытается захватить очень важную дорогу: названо самое горячее направление

16:59

Patriot и Samp/T: Кулеба раскрыл детали новых поставок систем ПВО для Украины

Реклама
16:53

Света будет больше: отключения электроэнергии 8 июня начнутся позже

16:17

РФ готовит "пушечное мясо": оккупантов перебрасывают с Херсонщины на Харьковщину

16:03

Жизнь изменится в лучшую сторону: что нужно сделать на рассвете 9 июня

15:58

Церковный праздник 9 июня: что запрещено делать на святого Кирилла

15:53

У РФ максимальные потери: ВСУ взяли под контроль большую часть Волчанска

15:45

Как высушить волосы, когда нет света: лайфхак, который спасет во время блэкаутовВидео

15:41

Преимущество армии РФ разрушается, у россиян заканчивается время для прорыва - Bloomberg

15:01

На Киевщине - смерч, в Тернополе молния попала в дом: в Украине ухудшается погодаВидео

14:51

Из одной ветки получится целый сад: как вырастить долларовое дерево из листочкаВидео

14:41

Бронь от мобилизации: Кабмин расширил резервирование дефицитных ВУС

14:29

Кто убил Игоря Талькова: в РФ завершили расследование

14:22

Гороскоп на завтра 9 июня: Львам - волнительный день, Козерогам - развлечения

13:55

Принц Уильям пожаловался на дочь Шарлотту

13:46

Дроны пролетели 1000 километров и атаковали аэродром РФ: детали спецоперации

13:21

По жилому дому в Луганске ударила российская ракета С-300: СМИ раскрыли детали

13:20

Когда ВСУ смогут "зачистить" Крым от оккупантов: ответ эксперта

13:07

Стоит посадить ради шикарной листвы: какие многолетники посадить на клумбеВидео

13:07

Как хранить чеснок в банке: 3 лучших способа, чтобы он выдержал всю зиму в идеальном состоянииВидео

12:44

Зеленский унизил "товарища" Путина и ответил на обвинения в "нелегитимности"

12:31

Синдром ломал ребра и душил: как болезнь изменила Селин Дион

Реклама
12:25

Уже завтра: поляки хотят заблокировать границу с Украиной - какие причины

12:14

Почему говорить "металобрухт" - неправильно: какое слово стоит использовать вместо этогоВидео

11:45

ВСУ пошли в контратаку и освободили несколько кварталов Волчанска — Bild

11:31

Одна бригада ВСУ против трех врага: напряжение на Покровском направлении растет

11:11

"Невозможно представить": Кулеба - о заявлении Байдена, что Украине необязательно быть в НАТО

10:23

Столтенберг отказывается от идеи создания фонда помощи Украине - Bloomberg

10:14

Спасет от яблонной плодожорки и избавит от кротов: что поливают солью в огородеВидео

10:11

Армия РФ будет наступать большую часть года, но может столкнуться с проблемой - NYT

09:37

"Тревожная" операция 9 июня: что может готовить РФ - эксперт предупредил украинцев

09:05

Какие красивые кустарники посадить в саду: названы самые лучшие вариантыВидео

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять