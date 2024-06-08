Собрал банду и пошел: Павла Зиброва вызвали в ТЦК

Павел Зибров рассказал забавную историю про то, как обновлял данным в ТЦК.

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Павел Зибров отправился в ТЦК с оркестром / Коллаж Главред, фото Instagram/pavlo_zibrov

66-летний певец Павел Зибров поделился новостью о том, что ходил в ТЦК вместе с военным оркестром, с которым записал обновленную версию хита "Хрещатик".

Как рассказал артист, его вызвали в территориальный центр комплектования для уточнения данных в тот день, когда он с оркестром снимал клип на обновленную песню.

"Говорят: "еще попадаете под тот возраст, когда надо отметиться". Поэтому я беру "банду" с духовыми дудками, военных, со мной 40 человек и мы под "Хрещатик" идем под ТЦК обновлять данные. Там все разбежались", - поделился артист в интервью программе "Утро в большом городе".

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Кто такой Павел Зибров? Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

"Мне сказали, что я годен. Да и украинские девушки во время гастролей сказали: "Годен вы, Павел Николаевич, годен еще", - добавил Павел.

Напомним, известный поп-певец Павел Зибров впервые за длительное время показался с 27-летней дочерью Дианой и ее женихом Андреем Ищенко.

Также украинский певец-воин, вокалист группы Бумбокс Андрей Хлывнюк во время недавнего концерта назвал неожиданные условия, при которых он готов вернуться к исполнению своих русскоязычных хитов, в том числе "Вахтерам".

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