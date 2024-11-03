Судья "МастерШеф" Ярославский признался, за что получил отсрочку от мобилизации

Известный кулинар также отметил, как относится к потенциальной возможности призыва.

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Владимир Ярославский новости - Ярославский из МастерШеф рассказал, откуда у него отсрочка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Что рассказал Владимир Ярославский:

У кулинара есть отсрочка из-за учебы

Также он прошел ВВК и получил военную специальность

Ярославский не боится быть призванным в армию

Украинский шеф-повар, ресторатор и судья шоу "МастерШеф" Владимир Ярославский - мужчина призывного возраста. Он не скрывает, что прошел ВВК, имеет военную специальность, но получил отсрочку еще в 2022 году.

Об этом кулинар рассказал в недавнем интервью Алине Доротюк. Ярославский не останавливается на уже достигнутом успехе, и постоянно совершенствуется. В частности он учится в ВУЗе на аспирантуре, что сегодня является причиной для отсрочки от военной службы.

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"Я здоров, прошел комиссию, меня признали годным. У меня нет бронирования, у меня есть отсрочка, потому что я учусь в аспирантуре с 2022 года. Это международные отношения, и я пишу о гастрономической дипломатии. Именно то, чем я занимался до войны и в начале войны", - говорит он.

При этом шеф-повар отмечает - готов идти на фронт, если его призовут. Он понимает, что он, как непрофессиональный военный, но медийная личность, сейчас может принести больше пользу, поэтому огромное внимание уделяет помощи ВСУ. Тем не менее не отрицает, что существует возможность, когда служить придется всем. И к ее осуществлению он готов.

"Я не учился воевать. Я понимаю, что должен быть здесь максимально эффективным. Моя военная специальность - повар. Я просто буду готовить. Могу ли я здесь сделать больше? Я сам на этот вопрос для себя отвечаю каждый день и каждый вечер. Когда уже придет время, когда все мы будем воевать — да, идти буду. Я не боюсь. Скоро мы все будем там. Это война на истощение. Если она не закончится скоро, мы все скоро будем там, если помощь от Европы и США не будет увеличиваться, мы реально все будем там. Придет мое время — пойдем. Но пока что здесь нужно делать больше, и это о том, что ты должен быть максимально эффективным", - убежден Владимир Ярославский.

Что такое МастерШеф? МастерШеф - кулинарное реалити-шоу, появившееся в августе 2011 года на телеканале СТБ, украинская адаптация шоу MasterChef. В рамках проекта 20 человек соревнуются в своих кулинарных способностях. Победитель получает денежный приз и право учиться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, сообщает Википедия.

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