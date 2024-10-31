Наталья Могилевская показала младшую дочь

Артистка поделилась трогательными кадрами из жизни с малышкой.

https://stars.glavred.info/natalya-mogilevskaya-pokazala-mladshuyu-doch-10610243.html Ссылка скопирована

Наталья Могилевская новости - Наталья Могилевская поделилась милым видео с младшей дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Вкратце:

В начале полномасштабной войны Наталья Могилевская удочерила двоих девочек

Лица дочерей звезда скрывает, но все равно охотно делится милыми кадрами из жизни семьи

Украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская сейчас на отдыхе - у ее старшей дочери осенние каникулы, в связи вся семья отправилась в отпуск в Карпаты. Забавный его фрагмент она опубликовала в своем блоге в Instagram.

Могилевская показала видео, на котором вечером едет в гостиницу с младшей дочерью Софией на руках. 4-летня малышка настолько устала от активных развлечений, что заснула на руках мамы. Да так крепко, что даже похрапывала.

"Пишите кто так же как и я сейчас "на работе" у собственных детей? Работаю аниматором, нянькой, Святым Николаем", - пишет Наталья.

Стоит отметить, что когда автомобиль подъехал к гостинице, певица не стала будить ребенка, а бережно, чтобы не разбудить, отнесла малышку на руках в номер.

Смотрите видео Натальи Могилевской с ее младшей дочерью Софией:

Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Кто такая Наталья Могилевская / Инфографика: Главред

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, вернется ли Оля Цибульская с 9-летним сыном Нестором из-за границы. Певица спонтанно покинула страну, после чего сделала замечание хейтерам.

Также стало известно, что известная украинская ведущая Ольга Фреймут попала в эпицентр наводнения в Испании. Она показала жуткие кадры из затопленной Валенсии.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред