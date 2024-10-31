Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Наталья Могилевская показала младшую дочь

Анна Подгорная
31 октября 2024, 18:36
120
Артистка поделилась трогательными кадрами из жизни с малышкой.
Наталья Могилевская с детьми
Наталья Могилевская новости - Наталья Могилевская поделилась милым видео с младшей дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Вкратце:

  • В начале полномасштабной войны Наталья Могилевская удочерила двоих девочек
  • Лица дочерей звезда скрывает, но все равно охотно делится милыми кадрами из жизни семьи

Украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская сейчас на отдыхе - у ее старшей дочери осенние каникулы, в связи вся семья отправилась в отпуск в Карпаты. Забавный его фрагмент она опубликовала в своем блоге в Instagram.

Могилевская показала видео, на котором вечером едет в гостиницу с младшей дочерью Софией на руках. 4-летня малышка настолько устала от активных развлечений, что заснула на руках мамы. Да так крепко, что даже похрапывала.

"Пишите кто так же как и я сейчас "на работе" у собственных детей? Работаю аниматором, нянькой, Святым Николаем", - пишет Наталья.

Стоит отметить, что когда автомобиль подъехал к гостинице, певица не стала будить ребенка, а бережно, чтобы не разбудить, отнесла малышку на руках в номер.

Смотрите видео Натальи Могилевской с ее младшей дочерью Софией:

Кто такая Наталья Могилевская?

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Наталья Могилевская инфографика
Кто такая Наталья Могилевская / Инфографика: Главред

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, вернется ли Оля Цибульская с 9-летним сыном Нестором из-за границы. Певица спонтанно покинула страну, после чего сделала замечание хейтерам.

Также стало известно, что известная украинская ведущая Ольга Фреймут попала в эпицентр наводнения в Испании. Она показала жуткие кадры из затопленной Валенсии.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Наталья Могилевская новости шоу бизнеса
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Томагавки в Украине и планы РФ на новую войну: у Зеленского сделали заявление

Томагавки в Украине и планы РФ на новую войну: у Зеленского сделали заявление

19:32Политика
"Вопрос в днях": Зеленский сказал, когда РФ бросит корейцев в бой против ВСУ

"Вопрос в днях": Зеленский сказал, когда РФ бросит корейцев в бой против ВСУ

18:23Украина
Озвучен запрос Украины на военную помощь от Южной Кореи

Озвучен запрос Украины на военную помощь от Южной Кореи

18:18Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 1 ноября: Овнам - сумасшедший день, Водолеям - незабываемые впечатления

Гороскоп на завтра 1 ноября: Овнам - сумасшедший день, Водолеям - незабываемые впечатления

Осталась неделя. Впереди неминуемая катастрофа?

Осталась неделя. Впереди неминуемая катастрофа?

Влупил почти 7-балльный шторм: Украину атаковала очень мощная магнитная буря

Влупил почти 7-балльный шторм: Украину атаковала очень мощная магнитная буря

Жучки в крупе исчезнут навсегда: удивительный способ, который спасет продукт

Жучки в крупе исчезнут навсегда: удивительный способ, который спасет продукт

Гороскоп на ноябрь: Стрельца ждут страхи, Рыб – кризис, Водолея и Льва – деньги

Гороскоп на ноябрь: Стрельца ждут страхи, Рыб – кризис, Водолея и Льва – деньги

Последние новости

19:32

Томагавки в Украине и планы РФ на новую войну: у Зеленского сделали заявление

19:10

Исчезнут на глазах: эксперт назвал лучшее средство от царапин на стекле

19:10

Про Tomahawk: что нужно знатьмнение

18:45

"Главная битва осени": оккупанты нацелились на важный город Донецкой области

18:36

Наталья Могилевская показала младшую дочьВидео

Отсрочка от мобилизации и нюансы прохождения ВВК: интервью с адвокатомОтсрочка от мобилизации и нюансы прохождения ВВК: интервью с адвокатом
18:23

"Вопрос в днях": Зеленский сказал, когда РФ бросит корейцев в бой против ВСУВидео

18:21

Когда нужно менять летнюю резину на зимнюю в Украине 2024: точная датаВидео

18:18

Озвучен запрос Украины на военную помощь от Южной Кореи

17:56

"Мир в обмен на территории": Зеленский предупредил Трампа

Реклама
17:55

Шикарный завтрак: что ест Виктория Бэкхем, чтобы быть в форме

17:44

Как убрать заломы на обуви: гениальный метод из TikTok

17:36

Чем лучше протирать экран плазмы: какие 2 средства категорически нельзя использоватьВидео

17:28

У Путина разразились истерикой из-за ракет Tomahawk для Украины

17:14

Надоедливым каплям конец: как убрать конденсат на бачке унитаза

17:03

4 знака зодиака, которые не станут счастливчиками в ноябре-2024Видео

16:45

Существуют четкие критерии: почему рыба это не мясо и при чем там религияВидео

16:36

Войска РФ формируют ударный кулак на важном направлении: в ВСУ раскрыли детали

16:03

РФ скрыто вводит в бой военных из КНДР: Коваленко раскрыл замысел врага

15:33

Английским и не пахло: почему в СССР учили немецкий

15:32

Ракеты Tomahawk для Украины: Зеленский сделал новое заявление

Реклама
15:30

Знают не все: парикмахер рассказала, как часто нужно мыть расческу для волос

15:17

Закончить "ничьей": Лукашенко оконфузился заявлением о переговорах между Украиной и РФ

15:14

Удар РФ по Киеву: появились подробности атаки на ДТЭК, будут ли отключения

15:09

Солистка KAZKA похудела на ошеломительные 10 кг и показала фото

15:04

Враг "обломал зубы" о Торецк: количество штурмов резко стихло, потери растут

14:54

Почему кофе никогда нельзя заливать кипятком: простое объяснениеВидео

14:36

Сегодня Киевсовет будет разбираться, как решить проблему "Киевгорстроя" и пострадавших инвесторов

14:29

Риск - не их фишка: какие ТОП-4 знака зодиака не хотят покидать зону комфорта

14:22

Большие деньги у Льва, перемены у Весов: какие 4 знака счастливчики ноября 2024 годаВидео

14:10

План не сработал: в ОП разнесли стратегию сдерживания РФ западными партнерами

14:03

22-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" потеряла первенца

13:52

Какую человеческую еду нельзя давать собакам: один из пунктов искренне удивляетВидео

13:49

Ситуация тяжелая: россияне хотят создать ударный кулак на Покровском направлении

13:43

Супервлажный пирог с грушами - вкуснее не придумаешьВидео

13:34

4 знака зодиака, которые относятся к своей сестре как к королеве

13:15

Дрон разрушил квартиру популярного украинского телеведущего и актера

13:14

Инвесторы "Киевгорстроя" требуют от Киевсовета докапитализировать компанию и достроить жилье

13:02

Развязка года: что будет с курсом доллара в Украине в ноябре - Лесовой

12:57

"На его комнату обрушились 6 этажей": в Харькове нашли тело 15-летнего мальчикаФотоВидео

12:53

Национальный продукт массовой культуры: что помогает Поплавскому быть в трендах актуально

Реклама
12:45

КНДР отправила в РФ своих генералов: известно, какую роль они будут выполнять

12:25

Зеленский и Орбан неожиданно пожали руки: готовится совместный документФото

12:15

Китайский гороскоп на завтра 1 ноября: Драконам - секреты, Обезьянам - ошибки

12:12

Порошенко шокировал международных партнеров лакшери пиджаком за 2500 евро – блогер Иванов

11:51

"Покойся с миром, парень": звезда "Дневников вампира" впервые выходит замуж

11:49

Украину накроет похолодание, придет арктический воздух: стала известна дата

11:40

Несмотря на договоренности Польша нашла причину не передавать Украине МиГ-29 - ЗеленскийФото

11:36

"Вызов принят": Евгений Клопотенко заключил пари с Валерием Залужным

11:32

РФ должна присутствовать: в Украине поставили точку по поводу второго Саммита мира

11:22

Водителям на заметку: чем отличается бензин А-95 от А-95 "премиум"

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять