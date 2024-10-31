Наталья Могилевская показала младшую дочь

Вкратце:
- В начале полномасштабной войны Наталья Могилевская удочерила двоих девочек
- Лица дочерей звезда скрывает, но все равно охотно делится милыми кадрами из жизни семьи
Украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская сейчас на отдыхе - у ее старшей дочери осенние каникулы, в связи вся семья отправилась в отпуск в Карпаты. Забавный его фрагмент она опубликовала в своем блоге в Instagram.
Могилевская показала видео, на котором вечером едет в гостиницу с младшей дочерью Софией на руках. 4-летня малышка настолько устала от активных развлечений, что заснула на руках мамы. Да так крепко, что даже похрапывала.
"Пишите кто так же как и я сейчас "на работе" у собственных детей? Работаю аниматором, нянькой, Святым Николаем", - пишет Наталья.
Стоит отметить, что когда автомобиль подъехал к гостинице, певица не стала будить ребенка, а бережно, чтобы не разбудить, отнесла малышку на руках в номер.
Смотрите видео Натальи Могилевской с ее младшей дочерью Софией:
Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
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Ранее Главред рассказывал, вернется ли Оля Цибульская с 9-летним сыном Нестором из-за границы. Певица спонтанно покинула страну, после чего сделала замечание хейтерам.
Также стало известно, что известная украинская ведущая Ольга Фреймут попала в эпицентр наводнения в Испании. Она показала жуткие кадры из затопленной Валенсии.
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