Известная украинская ведущая попала в эпицентр наводнения в Испании

Ольга Фреймут сейчас находится в затопленной цунами Валенсии.

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Ольга Фреймут новости - Ольга Фреймут оказалась в Испании во время наводнения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/freimutolia

Что произошло с Ольгой Фреймут:

Испанию накрыло страшное наводнение с большим количеством жертв и пострадавших

Ольга Фреймут оказалась в эпицентре цунами в Испании

Сейчас Испания страдает от кошмарного стихийного бедствия - из-за сильных ливней на страну обрушилось ужасное цунами. Сотни людей оказались в водной ловушке, погибшие исчисляются десятками, сообщает ВВС.

Столкнуться с жуткими последствиями наводнения на юго-востоке Испании лично пришлось украинской ведущей Ольге Фреймут. Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram.

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На сегодня у нее была запланирована лекция в Валенсии. По дороге в город, который сильно пострадал из-за стихийного бедствия, Ольге пришло предупреждение об опасности.

Она продолжила свой путь и очень скоро увидела последствия "большой воды" своими глазами - затопленный город, разрушенные дома, люди, запертые в разбитых машинах, которые терпеливо ждут помощи спасателей.

К счастью, сама Ольга Фреймут от наводнения в Валенсии не пострадала. Однако увиденное все же произвело на ведущую неизгладимое впечатление.

Ольга Фреймут новости - Ольга Фреймут оказалась в Испании во время наводнения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/freimutolia

Кто такая Ольга Фреймут? Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Конык, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.

Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале",а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором школы панянок" в реалити-шоу "От пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".

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